Единый сервисный центр поможет воронежцам оформить ипотеку

В минувшую среду, 27 февраля, в Воронеже полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Александр Гусев посмотрели, как работают новые правила покупки жилья, посетили Единый сервисный центр (ЕСЦ), а также вместе с другими губернаторами ЦФО приняли участие в совещании на тему строительства недвижимости.

СДАЛ ДОМ, ПОЛУЧИЛ ДЕНЬГИ

Сначала Александр Гусев и Игорь Щеголев посетили офис одного из банков на улице Ворошилова. Здесь они посмотрели, как на практике работают новые правила покупки жилья. Воронежец недавно приобрел квартиру в селе Ямное через открытие в банке эскроу-счета - спецсчета, на котором хранятся средства покупателя. После сдачи дома в эксплуатацию сбережения передаются застройщику.

По словам сотрудников банка, по новой схеме взаиморасчетов с ними сотрудничают две строительные компании, а всего в финансовой организации пока что открыто 140 эскроу-счетов.

Кроме того, Александр Гусев и Игорь Щеголев побывали в «Умном и здоровом доме», расположенном рядом с бассейном ВГАСУ на ул. 20-летия Октября.

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ВЫБРАЛИ ВОРОНЕЖ ПОСЛЕ ТЩАТЕЛЬНОГО ОТБОРА

Затем они посетили Единый сервисный центр (структура «ДОМ.РФ»), который разместился на пятом этаже гостиницы «Мариотт» (проспект Революции, 38). 570 специалистов работают в так называемом открытом офисе open spaсe, в котором нет перегородок и кабинетов. Средний возраст работников - до 30 лет, причем далеко не все родом из Воронежа.

Перечень компетенций в ЕСЦ довольно широкий - в Центр стекается вся информация от подразделений «ДОМ.РФ» по таким направлениям, как сопровождение ипотеки, андеррайтинг (услуги, которые гарантируют получение выплат в случае финансовых убытков), операционная деятельность - жилищное строительство, оформление земельных участков, административно-хозяйственное обеспечение, бухгалтерский учет, банковское сопровождение.

Генеральный директор «ДОМ.РФ» Александр Плутник показал полпреду Игорю Щеголеву и губернатору Александру Гусеву не только общий зал, в котором трудятся операционисты, но и колл-центр для приема звонков, комнату для обучения персонала.

Стоит отметить, ЕСЦ для Воронежа - без преувеличения амбициозный проект - тот случай, когда крупная федеральная компания открыла Всероссийский офис не в столице, а в регионе. Как рассказал председатель правления банка «ДОМ.РФ» Артем Федорко, к выбору города в компании отнеслись весьма педантично:

- Мы довольно продолжительное время проводили консультации, просмотрели довольно много городов - оценивали, сколько в них выпускников вузов, рейтинги этих вузов, качество студентов, специальности, которые есть в этих вузах. Конечно же, мы смотрели города-миллионники, города с большим количеством трудовых ресурсов - те, где мы сможем подобрать специалистов широкого профиля. По всем этим показателям Воронеж занял лидирующие позиции.

При этом, по его словам, 570 сотрудников - далеко не окончательная цифра. По планам всего здесь будут работать около 800 человек.

ГОТОВИТЬ КАДРЫ БУДЕТ ВГУ

В тот же день «ДОМ.РФ» и Воронежский государственный университет подписали меморандум о сотрудничестве. Свои визы поставили директор «ДОМ.РФ» Александр Плутник, ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий. При этом присутствовали полпред Игорь Щеголев и губернатор Александр Гусев.

Согласно меморандуму «ДОМ.РФ» и ВГУ планируют открыть учебный центр по подготовке специалистов в рамках банковского сопровождения, а также базовую кафедру по банковскому делу. Набор в корпоративную магистратуру по банковскому сопровождению начнется летом этого года.

- В едином сервисном центре уже работают около 100 выпускников Воронежского государственного университета. Мы очень довольны уровнем подготовки специалистов, которые приходят к нам на работу, - отметил Александр Плутник.

Дмитрий Ендовицкий пообещал, что специалистов по банковскому сопровождению в центре корпоративного обучения будут готовить ускоренными темпами:

- Для ВГУ является высоким показателем качества тот факт, что институт развития «ДОМ.РФ» выбрал наш вуз в качестве партнера. Совместно мы открываем учебный центр по подготовке специалистов, который поможет восполнить недостаток квалифицированных кадров этой отрасли в нашем регионе, - заявил ректор.

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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖИТ ЗАСТРОЙЩИКОВ

В завершение в том же отеле прошло ключевое мероприятие дня - семинар-совещание «Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» в регионах ЦФО». Он был посвящен работе строительных компаний, а также обеспечению отрасли кадрами. Кроме того, участники семинара в режиме свободной дискуссии обсудили работу с эскроу-счетами, создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, особенности новых технологий в проектировании, а также проблему обманутых дольщиков.

По словам Александра Гусева, в Воронежской области рынок жилищного строительства хорошо структурирован. Губернатор заявил, что готов поделиться с другими регионами опытом решения проблемы с обманутыми дольщиками, а также рассказал, что правительство региона может стать «четвертой стороной» в налаживании взаимоотношений между застройщиками и банками в новых условиях работы:

- Мы понимаем сложности, которые сейчас могут возникнуть, особенно у небольших компаний, с прохождением банковских требований. Поэтому мы хотели бы выступить четвертой стороной во взаимоотношениях некрупного застройщика, у которого есть сложности с получением проектного финансирования в банке, банка и крупной компании, которая могла бы каким-то образом поучаствовать и помочь реализовать проект. Готовых предложений пока нет, идет организационная работа. Речь идет о том, чтобы гарантировать небольшому застройщику справедливые формы взаимоотношений, в том числе финансовых, - пояснил глава региона.

НАША СПРАВКА

Эскроу-счет - открытый в банке счет, на который перечисляется сумма стоимости квартиры. Особенность счета в том, что банк передает денежные средства застройщику только после ввода в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. Таким образом, банк выступает гарантом сохранности денежных средств покупателей жилья. В течение переходного периода, с 1 июля 2018 года по 30 июня текущего, использование эскроу-счетов застройщиками при привлечении средств дольщиков носит добровольный характер. С 1 июля оно станет обязательным по всей стране.

«ДОМ.РФ» - госструктура, которая занимается комплексной поддержкой жилищного сектора России и повышением доступности жилья для граждан. 100% акций «ДОМ.РФ» принадлежит правительству РФ.