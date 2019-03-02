2019-03-02T13:16:24+03:00
Спорт

Лучшая лыжница Воронежской области Дарья Рогозина: «Хочу войти в «высшую лигу» российских гонщиц»

Спортсменка считает, что тренер ее немного бережет и готова к увеличению нагрузок [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Дарья Рогозина на первенстве ЦФО в Рыбинске бежала быстрее всех.Дарья Рогозина на первенстве ЦФО в Рыбинске бежала быстрее всех.Фото: cspsk-vrn.ru
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На чемпионате мира, который сейчас проходит в австрийском Зеефельде, воронежских лыжниц нет. Не было бы даже надежды на то, что в элиту может пробиться кто-то от нашей области. Если бы не 23-летняя Дарья Рогозина из Борисоглебска.

В январе наша лыжница выиграла первенство Центрального федерального округа, проходившего в Рыбинске. И завоевала путевку на чемпионат страны, в котором будут участвовать все сильнейшие спортсменки. Благодаря Дарье Воронежская область в рейтинге лыжных регионов стоит далеко от аутсайдеров. Без нее опустилась бы на самое дно. Каково быть единоличным лидеров воронежского лыжного спорта, мы и поговорили с Дарьей. А еще о чемпионате мира (куда ж без него).

Пьедестал первенства ЦФО: Дарья Рогозина в верхнем ряду в центре. Фото: cspsk-vrn.ru

Пьедестал первенства ЦФО: Дарья Рогозина в верхнем ряду в центре.Фото: cspsk-vrn.ru

- Лидером в принципе себя не чувствую, - поскромничала Дарья. – Просто все девочки, которые со мной, занимались, подавали надежды, другую цель себе поставили – не спортом заниматься, а личной жизнью. Многие замуж вышли. Так и получилось, что я одна на этом уровне осталась. В регионе конкуренции нет, а на всероссийских соревнованиях до уровня лидеров пока далековато.

- C Еленой Вяльбе общаетесь?

- Видимся, на сборах, конечно, она как президент федерации постоянно туда приезжает. Но только здороваемся.

- Уже участвовали в гонках с участием тех наших спортсменок, которые сейчас выступают на чемпионате мира?

- Да, Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова всего на год меня старше. В юниорских соревнованиях «гонялись» вместе. Они меня опережали, не зря же их в сборную взяли. На чемпионате России, надеюсь, в миксте побегу с кем-нибудь из элиты лыжников нашей страны. За всех очень переживаю на чемпионате мира, со всеми знакома. Для меня пока самым эмоциональным моментом было, как Глеб Ретивых вырвал «бронзу» в спринте.

- Как считаете, чего не хватает, чтобы выйти на их уровень?

- Тренер меня немного бережет. Не возражала бы против увеличения нагрузок. Главное, чтобы здоровье не подвело. Пока занимаюсь шесть дней в неделю, полтора часа – зарядка, потом первая тренировка – два часа, после обеда вторая – где-то полтора-два часа. Воскресенье – выходной.

Мой тренер говорит, что у российских лыжниц есть высшая лига – шесть человек (это элита), первая – еще десять, и все остальные. Я пока в первой. Но изо всех сил стремлюсь к тому, чтобы перейти в высшую.

Дарья и в гору бежит мощно. Фото: из личного архива Дарьи Рогозиной.

Дарья и в гору бежит мощно.Фото: из личного архива Дарьи Рогозиной.

- В соревнованиях за границей уже доводилось участвовать?

- Нет, но на тренировочные сборы выезжала. Наш региональный Центр спортивной подготовки устроил их в немецком Оберсдорфе в тоннеле и в Италии в Ливиньо. Очень понравилось – великолепные условия для тренировок. А вот по России много поездила – и в Архангельскую, и в Ярославскую область, и в Республику Коми. Сезон начинаем в Хакасии в горном селении.

- Не было предложений выступать за другой регион?

- Серьезных не было. Я никуда и не рвусь, мне и в Борисоглебске пока вполне комфортно. Живу дома с родителями и младшей сестрой, ей 15, она спортом не занимается.

- На предстоящем чемпионате страны какие задачи ставите?

- Задача-максимум – попасть в тройку лучших, быть в десятке или поблизости от нее – тоже будет хороший результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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