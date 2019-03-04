Жители Воронежской области через год после паводка: «Восстанавливать дома тяжело, страховать - бессмысленно»

Рекордных масштабов паводок обрушился в прошлом году на некоторые районы нашей области. Сильнее всего пострадали жители Калача. Больше тысячи домов в самом городе и соседних селах оказались «по пояс» в воде. А некоторые - в низинах - скрылись в ней полностью.

Сейчас на дворе март. И талые воды снова не заставят себя долго ждать. В региональном ГУ МЧС, еще не дают информации о возможных зонах подтопления. Хотя на прошлой неделе на планерке в областном правительстве главный спасатель области Александр Кошель выразил беспокойство о состоянии двух частных прудов в Панинском районе. На этом же заседании экологи сообщили, что все гидротехнические сооружения в регионе в порядке. А губернатор заявил, что никаких компенсаций больше не будет - пусть хозяева страхуют свои дома.

Мы узнали, как живут люди, у которых весной 2018-го паводок вымыл часть жизни.

«Сток забит ветками и мусором»

В дома на улице Огородной в прошлом году можно было попасть либо на лодке, либо в болотных сапогах. Пенсионерка Нина Эрнестовна разговаривала с нами сначала из окна второго этажа, потом с лестницы, которая прямо из воды вела в верхнюю часть.

- Некоторые косметические работы за год нам удалось сделать. Но сами понимаете, что этого недостаточно. У нас «плавал» весь первый этаж. Нужно менять полы: в кухне посередине кажутся нормальными, но по краям осели вниз, в коридоре - совсем в непригодном состоянии. Идешь - то яма, то бугор. Хотя мы делали, что могли. Все лето сушили дом. Поднимали линолеум, где это было возможно, - рассказывает женщина.

Но не только полы пострадали. Пенсионерам пришлось обновлять стены, менять всю мебель: та, что была, перекосилась и разбухла. Затопило газовый котел - тоже потребовался новый.

Дом Нины Эрнестовны во время прошлогоднее половодья.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

- Хорошо, что не пострадала бытовая техника. На восемь тысяч пенсии ничего толком не сделаешь. Компенсации выплатили 40 тысяч, до сих пор лежат. По нашим оценкам, тут на восстановление надо не меньше 150 тысяч, - рассказывает Нина Эрнестовна. - Мужу недавно сказала: «А какой смысл сейчас что-то делать? Давай запасемся всем необходимым: продуктами, лекарствами и т. д., - переживем эту весну, а потом посмотрим. Снега много. Он то тает, то опять нас засыпает.

Пенсионеры критично относятся ко всей информации, которая идет от официальных органов.

- У нас есть основной сток в конце улицы - здоровая такая труба под асфальтом. Вот туда должна уходить вся вода. Этот сток забит ветками и мусором. Я все лето и осень звонила в администрацию, просила сделать что-нибудь. Так до сих пор он и забит. Только говорят, что все хорошо.

«До сих пор с семьей живем у бабушек»

Немного меньше в прошлом году пострадал дом Алексея. Так казалось тогда. Когда все рассказывали, что у них в комнатах вода поднялась почти на метр, у него уровень был вполовину меньше. Из-за чего и компенсацию получил не максимальную, а всего 20 тысяч.

- Мы до сих пор с женой и детьми не перебрались к себе. По-прежнему у бабушек. Два месяца дом просыхал, потом пришлось переделать все отопление, полностью заменить полы. Теперь надо обои переклеить. По моим прикидкам, чтобы все отремонтировать, надо тысяч шестьсот. Что будет в этом году, время покажет. В газете читал: русло реки чистят, чтобы никакие деревья не мешали проходу воды.

«Два года подряд паводка не бывает»

Михаил, дом которого на 90 см оказался в воде, уверен, что сильного паводка этой весной не будет. По его наблюдениям, два года подряд такого не случается.

Вода зашла в дом Михаила почти на метр.Фото: личный архив.

- У меня мебель вся развалилась от влаги. Плитка осыпалась. Машинка стиральная пришла в негодность. Обои какие-то отошли сразу, другие пришлось обдирать. Компенсацию выплатили - 40 тысяч, но даже на самые минимальные косметические работы нужно тысяч сто. Да и охватить все невозможно. Дальняя комната - кладовка - так и стоит с обвалившейся штукатуркой, - рассказывает мужчина. - Снаружи тоже все плохо. Вокруг фундамента земля просела. Асфальт во дворе ямами пошел. Как это все восстановить?

Пока что мужчина сделал только косметический ремонт первого этажа.Фото: личный архив.

Страховать имущество Михаил, как и многие калачеевцы, не собирается.

- У нас было уже такое. Только ходили за этой выплатой не пойми сколько. Дали меньше, чем я вносил в качестве взноса. И еще показательный такой момент: двое на моей улице работают страховыми агентами, так вот даже они отказались от страховки. А это о чем-то говорит.

«После прошлого года ничего не страшно»

Дом Елены вода заполнила, когда она осталась одна. Муж уехал работать. Из-за «бобмежек» на первом этаже - когда все падало и рушилось - покоя не было ни днем, ни ночью. Справиться хотя бы психологически помогали кот и дворовый пес, которого женщина спасала босиком.

- Я - оптимист, поэтому скажу, что дела у нас отличные. Но дом восстановить очень сложно. Немного отремонтировали полы, однако они все равно проваливаются на первом этаже. Новые насчитали на 200 тысяч, поэтому решили немного повременить. Мебель кухонную выкинули, диван, шкафы, ковры - тоже. «Ниву», которую наполовину залило в гараже, отремонтировали. Частично сделали забор. Бед, конечно, паводок много наделал, - вспоминает Елена. - Покупать все новое очень дорого. Кухня от 50 тысяч. Двери межкомнатные - тоже тысяч на 40. А еще стиральная машинка, газовый котел и плита… Хорошо, хоть холодильник восстановили. А мелочевки всякой сколько уплыло? Не меньше полумиллиона надо, чтобы привести дом в порядок.

Так выглядел первый этаж дома Елены во время паводка.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Все лето семья вычищала ил и грязь из своего дома. Запах стоял невыносимый. Несколько раз пришлось дезинфицировали все комнаты, потому что плесень постоянно появлялась заново.

- Думаем, как сын доучится, сможем доделать ремонт, потому что нужны какие-то нереальные зарплаты. Страховать дом сейчас не вижу смысла, потому что он в таком состоянии, что за него ничего не получишь. Что страховать - покошенные шкафы и пол? После прошлого года мне уже ничего не страшно. Хотя до сих пор вспоминаю, как все падало. Эти волны в доме, из-за которых холодильник бился о стены. Надеюсь, на этот раз такого не будет.

ОФИЦИАЛЬНО

В отделе ГО ЧС администрации Калачеевского района нам сообщили, что работа по подготовке к паводку идет колоссальная. Сотрудники всех оперативных ведомств тренируются, готовят технику. Уже расчистили подъезды к гидротехническим сооружениям, проверили все стоки и русло реки. Трубу на улице Огородной обещали обследовать дополнительно.

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