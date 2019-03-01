2019-03-01T16:33:26+03:00
Общество

Региональный парламент принял закон «Об Уполномоченном по правам ребенка в Воронежской области»

Детский омбудсмен получит широкий спектр прав и инструментов для защиты детей, в том числе возможность обращаться в суд и участвовать в совершенствовании законодательства, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Он также сообщил, что законом определены не только основные задачи и полномочия уполномоченного, но и основы правового статуса уполномоченных по правам ребенка в Воронежской области, требования к лицу, занимающему данную государственную должность, порядок назначения и прекращения полномочий, а также ряд иных положений.

– Закон не только дает детскому омбудсмену в регионе новый, более высокий правовой статус, но и максимально широкий спектр возможностей для эффективной помощи несовершеннолетним, – пояснил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Он также подчеркнул, что Воронежская область стала одним из первых регионов России, где создан Институт уполномоченного по правам ребенка в соответствии с новым федеральным законодательством.

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После принятия и вступления в силу нового закона должность уполномоченного становится госдолжностью Воронежской области. Уполномоченный по правам ребенка получает максимальную независимость и неподотчетен каким-либо органам госвласти Воронежской области. Назначается он губернатором по согласованию с Уполномоченным при Президенте РФ не более чем на два пятилетних срока подряд.

Детский омбудсмен в регионе получил следующие новые права:

- запрашивать и получать от любых федеральных, региональных и местных органов власти необходимые сведения, документы и материалы.

¬¬- обращаться в суд с заявлениями о признании незаконными решений и действий отдельных чиновников и органов в защиту прав и законных интересов детей.

- назначать общественных представителей.

- создавать экспертные, консультативные и общественные советы, рабочие группы и иные совещательные органы.

¬- проводить проверку информации, изложенной в жалобе на имя уполномоченного.

- посещать госорганы любого уровня; исправительные учреждения и СИЗО, где содержаться дети или беременные женщины; образовательные и медицинские организации; организации, оказывающие социальные и иные услуги детям и семьям.

- после вступления документа в силу уполномоченный сможет принимать участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

– кроме того, уполномоченный сможет предлагать различным субъектам права законодательной инициативы в регионе мотивированные предложения о принятии или изменений правовых актов для защиты прав и интересов детей.

Для обеспечения деятельности детского уполномоченного создается аппарат, который будет финансироваться за счет средств областного бюджета. Аппарат будет осуществлять юридическое, организационное, научно-аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение деятельности уполномоченного.

В региональном законе установлены следующие требования к детскому омбудсмену: уполномоченным по правам ребенка в Воронежской области может быть назначен гражданин РФ не моложе 30-ти лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование и опыт работы по реализации и защите прав и законных интересов детей.

Предусматривается, что по окончании календарного года уполномоченный направляет губернатору и в Воронежскую областную Думу доклад о результатах своей деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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