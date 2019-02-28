В Воронежской области готовятся к промышленной революции

На Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Александр Гусев заявил, что в течение последних 10 лет в Воронежской области наблюдается рост важнейшего экономического показателя - инвестиционной активности:

- Мы за 10 лет приросли в объемах годовых инвестиций в три раза. В конце прошлого года в объемах внутреннего регионального продукта мы перешагнули один триллион рублей. Поэтому с точки зрения инвестирования у нас все достаточно хорошо. Но мы перед собой, в соответствии с нашей стратегией, ставим задачу увеличить инвестиции за следующие 15 лет еще в три раза. И в три раза увеличить ВРП, то есть до трех триллионов рублей. Безусловно, к уже действующим многим механизмам нужны дополнительные рычаги, которые нам бы позволили этого достичь, - сказал он в ходе панельной дискуссии «Перезагрузка» инструментов развития территорий».

Рост выше среднего по стране

Составной частью ВРП является индекс промышленного производства. Так, по итогам прошлого года промышленное производство области в целом выросло на 5,5% (в России - на 2,9%), в том числе обрабатывающих производств - на 7% (в России - на 2,6%). Наибольший вклад в ускоренное развитие обрабатывающей промышленности обеспечили: региональное машиностроение (144,3%), авиастроение (134,3%), металлургическое производство (116,4%), производство резиновых и пластмассовых изделий (159,4%), производство электрического оборудования (111,8%). Положительную динамику стабильно демонстрировали приоритетные для региона отрасли промышленности: химической (100,8%), пищевой и перерабатывающей (105,3%).

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«Этот проект очень важен для нас»

Ни для кого не секрет, что львиную долю инвестиций в экономику региона приносит промышленность как самая затратная, инновационная и перспективная с точки зрения привлечения иностранного капитала сфера. Все эти три характеристики отрасли, причем в их чистом виде, можно встретить на примере конкретного предприятия - Воронежского шинного завода (ВШЗ). Новые силы влили в предприятие семь лет назад, когда ВШЗ стал совместным проектом российской госкорпорации «Ростех» и итальянской компании Pirelli. Здесь производят шины для легковых автомобилей, в том числе сегмента премиум - например, 21-дюймовые покрышки для «Ламборджини». К лету на заводе хотят освоить выпуск шин с усиленной боковиной.

- Мы подписали с «Ростехом» меморандум об удвоении инвестиций. Вместе с госкорпорацией мы готовы инвестировать в воронежский завод около 100 миллионов евро, чтобы удвоить количество выпускаемой здесь продукции. Сейчас это 2,2 миллиона шин в год, ожидается - 4,3 миллиона. Это будет происходить постепенно: начнем с этого года в небольших объемах и будем поэтапно прирастать до 2021 года, - рассказал топ-менеджер компании Аймоне ди Савойя Аоста в начале этого месяца во время визита на предприятие.

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Более половины сотрудников ВШЗ - по современным меркам люди молодые, а текучка кадров - 4 - 5%.

- Большинство сотрудников - люди моложе 40 лет. Это очень хороший показатель, особенно если сравнивать наши традиционные производства, расположенные на территории области (там другая статистика). Причина одна - это условия труда и зарплата. Шинное производство, казалось, должно быть вредным и тяжелым. Но мы видим, что почти все здесь автоматизировано. И, конечно, сюда идут молодые люди: они работают не грузчиками, переносчиками тяжестей, а стоят операторами возле современных цифровых станков. И, конечно, хорошая зарплата - то, что будет способствовать закреплению здесь людей. Текучесть 4% - это очень хороший показатель, - пояснил губернатор, который вместе с Аймоне ди Савойя Аоста побывал на ВШЗ.

Глава региона заверил, что компания может рассчитывать на гос-поддержку:

- Этот проект очень важен для нас - идет практически удвоение поступления налогов, почти на 50% растет численность занятых на предприятии. Мы поддерживали его на первом этапе и, безусловно, будем поддерживать дальше.

ОЭЗ и Масловская промзона

По мнению губернатора, новым механизмом повышения внутреннего регионального продукта должна стать Особая экономическая зона. На нее сегодня делается большая ставка. Сейчас правительство Воронежской области завершает процедуры по оформлению ОЭЗ, после чего начнет запускать на территорию первых резидентов.

- Мы прекрасно понимаем, что Особые экономические зоны в Центральной России существуют, их несколько и они находятся рядом с нами. Мы не собираемся перетаскивать инвесторов. Мы для себя выбрали путь специализации и считаем, что у нас есть все возможности для того, чтобы в этой ОЭЗ развивать высокотехнологичные производства и предприятия. Поэтому сориентировались сейчас на взаимодействие с «Ростехом» в части радиоэлектроники и с «Росатомом». Это будут два больших якорных инвестора, и через них мы постараемся завести высокотехнологичных резидентов, - подчеркнул губернатор на форуме в Сочи.

Также свой вклад в общую копилку ВРП должны внести резиденты Масловской промзоны - предприятия малого и среднего бизнеса. Для них правительство области выделило в индустриальном парке 25,5 га: 10,8 га

в его северной части и 14,7 га в южной. Площадки оснастили объектами инженерной и транспортной инфраструктуры.

Всего на 25,5 га планируется разместить 20 малых предприятий. На данный момент комиссия при департаменте экономического развития области одобрила размещение трех производств. Первое - ООО «Карбофер Метсервис». Компания будет производить запорную и трубопроводную арматуру для нефтегазового и химического оборудования. Второе - ООО «Производственно-сервисный центр «Химагрегат», планирует реализацию проекта по созданию производства нефтехимических насосов. И третье - ОАО «Автоген» - будет заниматься производством газового оборудования.

- Компаниям, реализующим инвестиционные проекты на территории индустриального парка «Масловский», предоставляется широкий спектр мер государственной (областной) поддержки. Им будут предоставлены льготы по ставке налога на прибыль и ставке налога на имущество, резидентов освободят от уплаты транспортного налога, предоставят льготные условия пользования землей и другими природными ресурсами, - рассказали в региональном правительстве.

Увеличат господдержку промышленных предприятий

В современных реалиях предприятиям любого сектора экономики выжить без поддержки крайне сложно. Государственные субсидии позволяют не только выпускать привычную продукцию, но и, например, как на шинном заводе, делать рабочие места автоматизированными, чистыми, менее шумными, осваивать новые виды продукции, вкладывать деньги в научные исследования и повышение безопасности работников.

За весь прошлый год по госпрограмме Воронежской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предприятия региона получили субсидии на общую сумму более 22 млн руб., в том числе на поддержку особо значимых инвестиционных проектов - почти 18 млн, на модернизацию и техническое перевооружение промышленных предприятий, направленных на создание и (или) развитие новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения - 4,5 млн руб.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Воронежской области до 2035 года запланирован рост следующих показателей в сфере промышленного производства: объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг - до 567,7 млрд руб. в текущем году и 621,2 млрд руб. в 2020-м (в 2018-м - 536,4 млрд руб.), производительности труда в промышленности - до 4,6 млн руб. на 1 человека в этом и 4,9 млн руб. на

1 человека в следующем году (в 2018-м - 4,3 млн руб.).

Как отметили в правительстве области, драйвером выступит высокотехнологичный сектор, который занимает важное место в промышленном комплексе Воронежской области, формируя 44% отгруженной продукции и обеспечивая занятость 40% работников обрабатывающей промышленности. Приоритетными для региона являются отрасли машиностроения (сельскохозяйственного, нефтегазового, транспортного), авиационной, радиоэлектронной и химической промышленности.

- Первое, что мы уже делаем сейчас, - это запуск фонда поддержки промышленности. Мы его уже наполнили своими бюджетными средствами. Пока сумма там - порядка 700 миллионов рублей. Для начала неплохо. Благодаря этому в регион можно будет привлекать федеральные деньги. Во втором полугодии, я думаю, примем решение об увеличении мер региональной господдержки. У нас небольшие резервы в бюджете есть, сейчас посмотрим, какие направления требуют точечной поддержки, постараемся не размазывать широко. Проработаем нашу нормативную документацию, чтобы поддерживать там, где мы видим потенциальный и резкий рост, может быть, каких-то инновационных продуктов и производств, - пояснил губернатор Александр Гусев.

Базовые предприятия промышленного сектора области

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На территории нашей области действует целый ряд предприятий, которые не только являются экономическими «локомотивами» региона, но и относятся к числу стратегически значимых в масштабах страны. Они внесены Минпромторгом России в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на развитие отрасли. В сфере производства машин и оборудования это ООО «УК «Рудгормаш», ООО «Бормаш», ОАО «Борхиммаш», ОАО «Тяжмехпресс», ОАО «Эртильский литейно-механический завод», ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ».

Оборонно-промышленный комплекс Воронежской области представляют стратегически значимые предприятия радиоэлектроники - АО «Концерн «Созвездие», авиастроения - ПАО «ВАСО» и ракетостроения - «Воронежский механический завод» - филиал АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева», АО КБХА.

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На территории области расположен один из крупнейших заводов в области мостостроения - ЗАО «Воронежстальмост», а также завод сельскохозяйственного машиностроения ООО «Воронежсельмаш». Устойчивые экономические позиции демонстрируют текстильные и швейные производства - ЗАО «Промтекстиль» и АО «Борисоглебский трикотаж». Крупнейшими региональными экспортерами являются предприятия химической промышленности АО «Минудобрения» и «Воронежский синтетический каучук».

НАША СПРАВКА

Внутренний региональный продукт - сумма стоимости выпущенного товара и оказанных услуг всеми предприятиями региона.

Индекс промышленного производства - показатель динамики объема промышленного производства, его подъема или спада. Определяется в виде отношения текущего объема производства к объему производства в предыдущем году.

Крупные промышленные предприятия с участием иностранного капитала

В регионе действуют около 100 предприятий с участием иностранного капитала. Наиболее значительные: крупнейший региональный экспортер АО «Минудобрения» (г. Россошь), АО «Тяжмехпресс», ООО «Сименс Трансформаторы», АО «ОФС РУС ВОКК», компания Pirelli. Все они входят в число крупнейших налогоплательщиков в территориальный бюджет Воронежской области.