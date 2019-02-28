2019-02-28T15:00:46+03:00
Общество

Воронежский и московский вузы подписали соглашение о сотрудничестве

Ректор НИУ МГСУ посетил Воронежский опорный университет
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

27 февраля ректор Национального исследовательского Московского государственного строительного университета Андрей Волков провел в ВГТУ открытую лекцию. Она была посвящена развитию цифровой экономики в строительной отрасли.

- Я выступаю перед вами не как ректор, а как профессор, ученый, который старается свободное от административной и руководящей деятельности время целиком посвящать исследованиям, - отметил А.А. Волков. - И их результатами я хочу поделиться с вами.

.

.

Лекция прошла в бизнес-инкубаторе ВГТУ. Она носила открытый характер и собрала около 300 человек – студентов, преподавателей и сотрудников вуза. Во время встречи ректор Воронежского опорного университета Сергей Колодяжный отметил, что «в вузе уже занимаются той проблематикой, которая будет актуальна через 5-10 лет». В ходе беседы с аудиторией затрагивались самые разные темы: особенности внедрения цифровых технологий в России, «умные города», проблемы подготовки кадров и пр..

По завершении открытой лекции состоялось подписание соглашения между НИУ МГСУ и ВГТУ о долгосрочном сотрудничестве, направленном на партнерское взаимодействие и обмен опытом в области образования и науки, культурно-просветительской и спортивной деятельности, организации деятельности добровольческого движения и студенческих отрядов. Как отмечают в Опорном университете, данное соглашение позволит реализовывать различные проекты, значимые по своим масштабам.

После подписания состоялось выставка научных разработок ученых опорного вуза региона, которую в сопровождении ректора ВГТУ Сергея Колодяжного с интересом осмотрел ректор НИУ МГСУ.

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Владимир Нетёсов: «Наращивание инвестиций – основа экономического роста региона и повышения реальных доходов воронежцев»
В список приоритетных инвестиционных проектов Воронежской области, которым будут оказаны меры господдержки, включены ещё два проекта общей стоимостью около 7 млрд рублей, сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
Владимир Нетёсов: "В Воронежской области проделана масштабная работа по решению проблем обманутых дольщиков"
Как подчеркивает председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, наш регион один из немногих субъектов в стране, где была разработана местная законодательная база, призванная решить данную проблему
Новости 24
В Воронеже эвакуировали многоэтажку из-за подозрения на утечку газа
Большую Воронежскую экотропу благоустроят уже в этом году
В Воронежской области готовятся к промышленной революции
За неделю двое воронежцев обращались к медикам после падения наледи
Один из пострадавших в перевернувшемся на воронежской трассе микроавтобусе находится в травматологии
Воронежский и московский вузы подписали соглашение о сотрудничестве
В воронежской маршрутке поймали карманника
В Воронеже на мужчину сорвалась ледяная глыба
Пенсионер из Воронежской области нашел в своем доме тело «незнакомца»
Пропавший в Воронеже подросток сам вернулся домой
В воронежский «Факел» перешел сербский защитник
Владимир Нетёсов: «Наращивание инвестиций – основа экономического роста региона и повышения реальных доходов воронежцев»
За день мошенники облапошили 12 жителей Воронежской области
Директор воронежской школы, уволившаяся из-за "вписки": "Работала здесь долго, было замечательно"
В Воронеже начальница налоговой инспекции помогла «зятю» получить 2 миллиона из бюджета
Адвокат из Воронежа хотела обмануть клиента, обвиняемого в мошенничестве
Владимир Нетёсов: "В Воронежской области проделана масштабная работа по решению проблем обманутых дольщиков"
В Зимнем Кубке воронежской футбольной Лиги Чемпионов Бизнеса победили банкиры
В Воронеже на площади Ленина откроют музей советской эпохи
Стало известно, как будет выглядеть памятник Вильгельму Столлю в Воронеже
Из воронежского «Бурана» ушли три игрока
В тушении лесных пожаров в Воронежской области примут участие добровольцы и коммунальщики
Полпред Президента РФ Игорь Щеголев ознакомился с процедурой открытия эскроу-счета в ЦЧБ ПАО Сбербанк
Ночью в Воронеже горела расселенная двухэтажка на Урицкого
В Воронеже ищут 15-летнего подростка, пропавшего 27 февраля