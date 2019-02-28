Воронежский и московский вузы подписали соглашение о сотрудничестве

27 февраля ректор Национального исследовательского Московского государственного строительного университета Андрей Волков провел в ВГТУ открытую лекцию. Она была посвящена развитию цифровой экономики в строительной отрасли.

- Я выступаю перед вами не как ректор, а как профессор, ученый, который старается свободное от административной и руководящей деятельности время целиком посвящать исследованиям, - отметил А.А. Волков. - И их результатами я хочу поделиться с вами.

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Лекция прошла в бизнес-инкубаторе ВГТУ. Она носила открытый характер и собрала около 300 человек – студентов, преподавателей и сотрудников вуза. Во время встречи ректор Воронежского опорного университета Сергей Колодяжный отметил, что «в вузе уже занимаются той проблематикой, которая будет актуальна через 5-10 лет». В ходе беседы с аудиторией затрагивались самые разные темы: особенности внедрения цифровых технологий в России, «умные города», проблемы подготовки кадров и пр..

По завершении открытой лекции состоялось подписание соглашения между НИУ МГСУ и ВГТУ о долгосрочном сотрудничестве, направленном на партнерское взаимодействие и обмен опытом в области образования и науки, культурно-просветительской и спортивной деятельности, организации деятельности добровольческого движения и студенческих отрядов. Как отмечают в Опорном университете, данное соглашение позволит реализовывать различные проекты, значимые по своим масштабам.

После подписания состоялось выставка научных разработок ученых опорного вуза региона, которую в сопровождении ректора ВГТУ Сергея Колодяжного с интересом осмотрел ректор НИУ МГСУ.