Владимир Нетёсов: «Наращивание инвестиций – основа экономического роста региона и повышения реальных доходов воронежцев»

Сегодня, в ходе очередного заседания Воронежской областной Думы, депутаты соответствующие корректировки внесены в приложение к закону «О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области».

В перечень особо значимых были включены два новых инвестпроекта, скорректированы параметры еще трех. Четыре инвестпроекта были исключены из реестра по различным основаниям.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, инвестиционный процесс идет в регионе практически непрерывно: реестр особо значимых проектов, которым положены различные меры господдержки, регулярно подвергается корректировке.

– На сегодняшний день, с учетом принятых в ходе 41-го заседания парламента изменений, в этом списке значится 77 проектов общей стоимостью 209 млрд рублей.

Новые проект появился в разделе «Обрабатывающие производства». Это строительство фармацевтического производственно-складского комплекса на территории индустриального парка «Масловский», компанией «Бионорика Фармасьютикалс». Целью проекта является создание предприятия полного цикла фасовки готового сырья с выпуском и отпуском высококачественных лекарственных средств растительного происхождения. Стоимость проекта составляет почти 2,9 млрд рублей, период реализации – 2018-2028 годы.

Еще один крупный проект добавлен в раздел «Агропромышленный комплекс». Это создание второго этапа селекционно-генетического центра ООО «АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ» в Бобровском муниципальном районе. Целью проекта является создание на двух площадках племенных репродукторов общей мощностью 25,5 тыс тонн свинины с целью развития племенного свиноводства. Стоимость проекта – около 3,7 млрд рублей, период реализации – 2018-2027 годы.

В этом же разделе были скорректированы параметры инвестиционного проекта по организации племенного и товарного производства специализированного мясного скота абердин-ангусской породы компании «Заречное», который реализуется в Рамонском, Каменском, Подгоренском и Ольховатском муниципальных районах. Здесь был приведен к фактическому показателю объем инвестиций (изначальная стоимость проекта выросла с 10,5 млрд рублей до почти 18,5 млрд рублей) а также увеличен период реализации проекта с 2011–2029 годы на 2011–2033 годы.

Изменения коснулись проекта компании «Русавиаинтер», включающего инновационное предприятие по проектированию, производству и обслуживанию интерьеров для воздушного, водного и других видов транспорта. Параметры проекта остаются прежними, изменен лишь объем инвестиций с 630 до 508 млн рублей в связи с конкретизацией результатов торгов и проектирования.

Председатель областной Думы Владимир Нетёсов напомнил, что в Воронежской области в целях оказания господдержки масштабным инвестпроектам создана эффективная нормативная правовая база. Она включает 3 общих закона, 8 основных правовых актов, регулирующих сферу инвестиционных проектов, 3 областных закона в сфере инвестиционных площадок, один закон, регулирующий отдельные отношения в сфере государственно-частного партнерства, а также 19 постановлений правительства области и ряд приказов отраслевых департаментов региона, касающихся этих направлений.