Владимир Нетёсов: "В Воронежской области проделана масштабная работа по решению проблем обманутых дольщиков"

Спикер регионального парламента

27 февраля в Воронежской области с рабочей поездки побывал полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.

Он провел в Воронеже семинар-совещание на тему «Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» в регионах Центрального федерального округа», в котором принял участие и спикер регионального парламента Владимир Нетёсов.

Вместе с полпредом Игорем Щёголевым в обсуждении актуальных вопросов строительства и благоустройства приняли участие губернатор Александр Гусев, председатель Комитета по строительной политике Воронежской областной Думы Сергей Колодяжный, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, гендиректор АО «ДОМ.РФ» Александр Плутник, представители крупных банковских структур, компаний-застройщиков и экспертного сообщества. Также в мероприятии участвовали руководители субъектов, входящих в состав ЦФО.

Сегодня в области 66 организаций осуществляют строительство 120 многоквартирных домов с привлечением денежных средств граждан

Семинар-совещание был посвящен четырем основным темам: переходу на проектное финансирование в жилищном строительстве, применению BIM -технологий, развитию индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и кадровому и научно-техническому обеспечению строительной отрасли.

Как отметил полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе, нацпроект «Жилье и городская среда» является одним из самых сложных и активно обсуждается на федеральном уровне. В ежегодном Послании Президента Федеральному Собранию много внимания было уделено вопросам жилищного строительства и ипотечного кредитования. Улучшению жилищных условий и формированию комфортной городской средыбыло посвященонедавнее расширенное заседание президиума Госсовета в Казани.

– В Послании Президента Федеральному Собранию было подчеркнуто, что ставки по ипотеке должны быть снижены, поскольку это определяет спрос и то, как отрасль будет жить. Правительство РФ и Центробанк будут думать над удобными и доступными финансовыми инструментами для поддержки ИЖС и об освобождении застройщиков от налога на прибыль и НДС, если они передают государству и муниципалитетам социальные объекты, – сказал Игорь Щёголев.

Кроме того, участники семинара-совещания в режиме свободной дискуссии обсуждали работу с эскроу-счетами, создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, особенности новых технологий в проектировании, а также проблему обманутых дольщиков, актуальную для большей части регионов России.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, 28 февраля депутаты регионального парламента приняли закон, который призван закрепить дополнительные меры защиты прав обманутых дольщиков.

Впрочем, мера, по мнению Владимира Нетёсова, скорее предупредительная: по состоянию на текущий момент «проблемные» многоквартирные дома на территории региона отсутствуют. В реестре пострадавших граждан региона также нет лиц, чьи средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. При этом сегодня на территории Воронежской области 66 организаций осуществляют строительство 120 домов (общая площадь жилых помещений там составляет почти 1,5 млн кв.м.) с привлечением денежных средств граждан.

Как подчеркнул спикер регионального парламента, в Воронежской области, одном из немногих субъектов в стране, была разработана местная законодательная база, призванная решить проблему обманутых дольщиков.