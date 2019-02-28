У воронежца забрали "Мерседес" из-за долгов прошлого владельца

Радость от покупки автомобиля могут омрачить не только скрытые повреждения, но и долги предыдущего владельца. Воронежец приобрел машину в другом регионе и угодил в крайне неприятную историю.

Все началось, когда судебные приставы уличили в забывчивости 36-летнего жителя Курской области. Он задолжал банку 38 тысяч рублей. Возвращать деньги мужчина не спешил, а потому приставы решили наложить арест на его имущество - черный "Мерседес-Бенц" Е230 1990 года выпуска. Цена таких автомобилей разнится от 75 до 300 тысяч рублей в зависимости от состояния. "Мерседес" объявили в розыск.

Тот самый "Мерседес". Фото УФССП по Воронежской области

Но вот незадача: выяснилось, что мужчина продал машину. "Мерседес" уехал в Воронежскую область. Тут приставы заметили, что новый владелец по какой-то причине не поставил ее на учет. В итоге ее нашли на Ленинском проспекте Воронежа.

- Автомобиль был арестован и передан на ответственное хранение в специализированную организацию, - отрезают в УФССП по Воронежской области.

Теперь машину продадут, на вырученные деньги погасят долг курянина и вернут ему (а не новому владельцу) остаток суммы. Что же делать покупателю? Либо договариваться с курянином, либо брать договор-купли продажи с его подписью и идти в суд. Как правило, в стандартной форме ДКП указывается, что автомобиль не имеет арестов и ограничений.

К сожалению, на рынке подержанных машин такие истории происходят сплошь и рядом. Читатель "КП" Юрий приобрел "БМВ-325" за 750 тысяч рублей. Продавцом, кстати, выступил довольно известный профессиональный футболист, выступающий в ФНЛ. В итоге машину арестовали, последовала череда судов...

Как избежать подобных проблем при покупке? Автоподборщик Александр Масленников отмечает, что еще до осмотра самой машины нужно проверить ее документы. На сайте ГИБДД можно узнать, действуют ли ограничения на регистрацию. Работает также проверка на участие в ДТП. Сайт реестра нотариальной палаты покажет, не находится ли автомобиль в залоге. На сайте службы судебных приставов можно проверить самого владельца на предмет невыплаченных кредитов, алиментов и тому подобных вещей. Надо отметить, что все перечисленные базы не дают стопроцентной гарантии, а потому порой проще по-старинке поехать в ГИБДД на переоформление вместе с бывшим владельцем.