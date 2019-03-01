Выходные в Воронеже: премьера "Спящей красавицы", мюзикла, фестиваль роботов

МЮЗИКЛ

1 марта в Воронеже пройдет премьера мюзикла «Германн» по "Пиковой даме" Пушкина. «Тройка, семерка, туз» - заветные три карты, которые лишили героя рассудка. Произведение великого поэта заиграет новыми красками в интерпретации режиссера Сергея Сафонова. Премьеру приурочили к 220-летию Пушкина и Году театра, который объявлен в 2019-м.

- Традиция оживлять героев известнейших произведений на сцене «Шинника» зародилась уже давно, в 2004 году Сергей Сафонов создал «Воронежский любительский театр мюзикла». Участники театра много лет работают в команде и регулярно радуют зрителей новыми постановками. Яркие костюмы, атмосфера казино, талантливая игра актеров и захватывающий сюжет с толикой драмы - это лишь малая часть из того, что ждет зрителей в день премьеры, - сообщили в КДЦ.

Премьеру покажут в культурно-досуговом центре «Шинник» (ул. Ростовская, 39) 1 марта в 19.00.

ПРЕМЬЕРА "СПЯЩЕЙ КРАСАВИЦЫ"

1 и 2 марта в театре оперы и балета премьера балета Чайковского «Спящая красавица», который поставил хореограф Юрий Бурлака. Он предложил свою сценическую редакцию хореографии Мариуса Петипа, которую тот сочинил для спектакля в конце XIX века.

Впервые балет «Спящая красавица» показали на сцене Мариинского театра в 1890 году. За несколько лет до премьеры Чайковский получил от дирекции Императорских театров предложение написать музыку к балету в стиле пышных спектаклей при дворе французского короля Людовика XIV. Композитора вдохновил переработанный в либретто сюжет известной сказки Шарля Перро «Красавица спящего леса». Вместе с хореографом Мариусом Петипа они создали балет, в котором музыка и танец слились воедино.

В воронежском ТОБ «Спящую красавицу» поставили уже в третий раз. Над спектаклем работали главный дирижер театра Юрий Анисичкин, художник Валерий Кочиашвили, главный балетмейстер театра оперы и балета Александр Литягин. В постановке заняты балетная труппа театра, учащиеся Воронежского хореографического училища, артисты миманса, симфонический оркестр театра.

Премьеру приурочили к Году театра в России, «Спящую красавицу» покажут 1 марта в 19.00 и 2 марта в 18.00.

ДИСКОТЕКА 90-Х

1 марта в Воронеже пройдет концерт «Супердискотека 90-х». Ностальгическое шоу позволит зрителям окунуться во времена «вишневых девяток», кассетных магнитофонов «Весна», ваучеров и прочих примет перестроечного и постперестроечного времени. В трехчасовом шоу воронежцев ждут хиты безумных 90-х – выступят участница первого состава группы «Краски» Оксана Ковалевская, группы «Револьверс», «Вирус», «Фактор-2», «Стрелки», певицы Света, Оксана Почепа («Акула»), Полина Ростова, а также DJ Цветков.

Концерт пройдет 1 марта в Event-Hall, начало в 19.00.

МУЗЕЙ В КИНО: «Импрессионисты»

2 марта в 15.00 в кинотеатре "Спартак" очередной фильм из художественного цикла. Моне, Сезанн, Дега, Ренуар - имена, знакомые любому ценителю искусств; авторы, за работы которых уже несколько десятилетий идет отчаянная борьба на крупных аукционах Лондона и Нью-Йорка. В фильме показывается уникальная выставка, посвященная ключевой фигуре арт-мира, изобретателю импрессионизма как явления - парижскому коллекционеру Полю Дюран-Рюэлю. Собранная силами международной группы организаторов, эта выставка, возможно, является самым исчерпывающим исследованием феномена импрессионизма в истории искусства. В фильме также рассказывается удивительная история этого незаурядного человека и демонстрируются всемирно известные шедевры Моне, Сезанна, Дега и многих других импрессионистов.

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ТЕАТР В КИНО «Буря»

3 марта в 15.00 в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция «Бури» Это ппроизведение занимает особое место в шекспировском каноне. По мнению большинства исследователей, эта последняя пьеса драматурга - развернутое завещание Шекспира... Это знаменитое прощание Барда со своей публикой оживает в деревянной сфере «Глобуса» самым пронзительным образом. Трактовка образа бесплотного духа Ариэля всегда была одной из главных приманок в постановках «Бури». Акробатический перформанс 28-летнего Колина Моргана в нынешнем спектакле можно считать триумфом. Этот гуттаперчевый актер, известный, прежде всего, по роли юного Мерлина в одноименном телесериале BBC, действительно летает по сцене, почти не стесненный гравитацией. Напротив, Калибан - в исполнении Джеймса Гарнона - напоминает Франкенштейна...".

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МАСТЕР-КЛАССЫ НА ВЫСТАВКЕ

В зале (на л. Кирова, 8 проходит выставка «Дыхание весны». Свои работы в различных видах декоративно-прикладного творчества представили воронежские умельцы.

На выставке проходят концерты и бесплатные мастер-классы - умельцы дают пошаговые рекомендации по самостоятельному изготовлению авторских подарков и сувениров.

Расписание мастер-классов:

1 марта:

17.00 – Людмила Кренделева «Ангел на пальчик»

2 марта:

11.00 – Ирина Половникова «Брошь из вискозы «Зайка»

14.00 – Евгения Миляева «Текстильная птичка»

3 марта:

11.00 – Елена Кулько «Декупаж»

14.00 – Лариса Некрасова «Первоцвет» валяние

ПРЕМЬЕРА КОВБОЙСКОЙ СКАЗКИ

3 марта в 11.00 в Воронежском ТЮЗе покажут премьеру. «Братец Лис и братец Кролик» - ковбойская сказка по одноименному произведению Джоэля Харриса, которую поставил режиссер Вадим Кривошеев. Это сказочный вестерн с костюмами и декорациями в стиле кантри и атмосферой дикого Запада.

«Братец Лис и братец Кролик» войдет в спецпроект «Скорая театральная помощь», который объединяет «передвижные» постановки, отличающиеся простым техническим решением и небольшим актерским составом. Благодаря проекту юные зрители смогут увидеть спектакль не только в театре, но и в детских домах, интернатах, больницах и реабилитационных центрах.

ВЫСТАВКА РОБОТОВ

В столице Черноземья открылся Большой фестиваль роботов. В Воронеж привезли десятки умных технических новинок последнего поколения. Например, организаторы впервые представили миниатюрного робота-помощника Киробо от компании «Тойота», французского робота-обаяшку Ритти, напечатанную на 3D-принтере робота-телеведущую, робота-танцора и еще десятки технологий на грани фантастики.

Каждые полчаса на огромной площадке фестиваля проходит одно из шести техношоу. Посетителей техно-форума ждет сказка от запрограммированных дронов, выступление цирка роботов, которые садятся на шпагат и встают на голову.

фото предоставлено организаторами.

- На самой большой в мире выставке технологий CES в Лас-Вегасе хитами этого года стали системы, распознающие эмоции, и голограммы, которые можно видеть в воздухе без специальных очков. На Большом фестивале роботов все эти технологии уже можно будет попробовать на себе: специальное Эмозеркало считает ваши эмоции, удивительным роботом Сферо можно управлять с помощью улыбки, а также увидеть голограммы, вращающиеся в воздухе, - рассказал руководитель проекта Иван Матюхин. - Еще один тренд международных выставок - бионические технологии: когда роботы и технологии копируют движения животных. На фестивале вы увидите первого в мире робота-паука, способного преодолевать любые препятствия (он занесен в книгу рекордов Гиннеса), робота-птицу и робота-скорпиона, покоряющего скалы. Покажем в Воронеже и представителей подводного техно-царства: первую в мире робота-рыбу из Южной Кореи и подводный робо-батискаф из США.

Фестиваль будет работать в сити-парке «Град» до 7 апреля.

ВЫСТАВКА СКУЛЬПТУР

В музее имени Крамского открылась экспозиция «Люблю жизнь, люблю человека…». Это персональная выставка скульптуры народного художника России, почетного гражданина Липецка Юрия Гришко. Он ушел из жизни в 2018-м.

Юрий Гришко - один из старейших членов Липецкой областной организации Союза художников России, стоявший у истоков ее основания, своим творчеством и общественной деятельностью оказавший большое влияние на формирование художественной среды Липецка и Липецкой области. В 2012 году на базе его творческой мастерской открылся отдел «Музей современной скульптуры» Липецкого областного художественного музея.

Художник продолжал традиции русского реалистического искусства. Не уставал говорить языком пластики о жизни и людях, современниках - через портреты друзей, коллег, известных земляков, деятелей культуры и искусства, своих близких, детские образы.

«Я люблю жизнь, люблю человека. Идеальных людей нет. Но я хочу рассказать о том лучшем, красивом, что есть в каждом человеке. Как художник, в этом вижу свою задачу и к этому стремлюсь», говорил автор.

Воронежцам показывают 33 произведения Гришко, созданных с конца 1970-х по 2014 годы, из собрания Липецкого областного художественного музея и коллекции семьи художника. На выставке будет демонстрироваться документальный фильм «Скульптор Гришко», выпущенный к 80-летию автора.

Выставку можно посмотреть на третьем этаже основного здания музея имени Крамского до 31 марта.

ВЫСТАВКА "УЩЕДШИЕ"

В арт-галерее Камерного театра работает выставка, посвященная памяти творцов, которые стали неотъемлемой частью театра. Актеры Анатолий Абдулаев и Александр Тарасенко, а также художник Юрий Гальперин - до сих пор моральные авторитеты для труппы. Их дух витает в стенах театра.

Художник Юрий Гальперин, рано ушедший из жизни, успел оформить для Камерного шесть спектаклей - «Дядюшкин сон», «Двенадцатая ночь», «Калека с острова Инишмаан», «До и После», «В ожидании Годо», «Скупой». Абдулаев и Тарасенко играли в этих спектаклях. Воронежцы могут посмотреть, как это было. Выставку можно посмотреть бесплатно.