В Воронеже появятся два новых сквера и поликлиника

Два новых больших сквера в скором времени появятся в Воронеже. Соответствующие решения были приняты 27 февраля в ходе сорок первого заседания городской Думы. Участки, которые раньше были предназначены для застройки многоэтажными домами, теперь в генеральном плане будут обозначены, как «зоны зеленых насаждений общего пользования».

Деревья вместо высоток

– Мы рассматривали внесение изменений в правила землепользования. Две территории переводились в рекреационную зону – там теперь будут скверы. Один – на улице 206 Стрелковой дивизии, у дома №306. Второй – вблизи дома №33 на улице Краснознаменной, – отметил Иван Кандыбин, депутат Воронежской городской Думы, председатель постоянной комиссии по градостроительной деятельности и земельным отношениям.

Так, на улице Краснознаменной, можно сказать, настоящий парк разобьют на земельном участке площадью 2253 кв. метра – раньше здесь было обветшавшее здание дореволюционной школы. Местные жители опасались, что здесь, могут поставить очередную высотку – но было принято другое решение.

Новое место отдыха полностью обустроят за средства инвестора – одной из строительных компаний города. Проект, стоимость которого оценивается в шесть миллионов рублей, предусматривает прокладку современных пешеходных дорожек, обустройство газонов, установку бордюров, ограждения и малых архитектурных форм. Появится детское игровое и спортивное оборудование. Проект уже прошел публичные слушания и, конечно же, воронежцы выступила за появление новой зеленой территории.

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Место для поликлиники найдено

Отличная новость для жителей новостроек кооператива «Учитель» и для других воронежцев, которые живут поблизости. Ведь здесь появится новая поликлиника. При этом медучреждение разместят не в самой зоне жилой застройки, а на специально отведенной под строительство социальных объектов территории.

– Рассматривался вопрос о строительстве поликлиники по адресу: Московский проспект, дом №142у. Сейчас катастрофическая нехватка мест в медучреждениях Коминтерновского района. Мы долго обсуждали, искали место. Теперь же оно определено, первый шаг сделан. В дальнейшем нужно определить источник финансирования поликлиники, - рассказал Иван Кандыбин.

Важно, что эта территория и в дальнейшем получит развитие: например, здесь появится школа примерно на 1200 мест, два детсада и большая рекреационная зона.

Параметры самой поликлиники пока не определены. Однако планируется, что она будет рассчитана на 1100 посещений в смену. Также должен быть построен пост скорой медицинской помощи на 10 машин.

В числе других вопросов, которые также обсуждались на заседании Гордумы, стоит отметить согласование передачи необходимого недвижимого имущества Центру развития ребенка – это детский сад №138 и детсаду №13. Также, например, «площадь» в доме №9 была передана центру военно-патриотического воспитания «Музей-диорама».