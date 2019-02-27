Ведущий шоу «Просто кухня» и «Мастер-Шеф» провел мастер-класс и поделился гастрономическими лайфхаками

Известный шеф-повар Александр Белькович знает, как накормить компанию из десяти человек, имея в кармане всего 100 рублей. Он может и ребенка научить готовить, и состоявшемуся мастеру раскрыть новые штрихи кулинарного искусства. Мастер-Шеф, за шоу которого мы все следим по телевизору, на днях дал мастер-класс вместе с воронежской маркой «Вкуснотеево»!

Гостями невероятного урока стали популярные food-блогеры в социальной сети Instagram, на которых подписано от 100 до 700 тысяч подписчиков. Например, Наталья Дунаевская, которая даже выпустила книгу, в которой рассказывает о том, как быть здоровой и не пытаться превратиться в идеал с обложки глянца. Секрет, как вы понимаете, в правильном питании!

- Я посетила потрясающий мастер-класс, который организовал для нас бренд, производящий самую вкусную молочную продукцию и который является маркой №1 в номинации «Сливочное масло, молоко, сливки и кисломолочные продукты» - «Вкуснотеево», - оставила в социальных сетях запись еще одна участница мастер-класса Ксения. – Каждое из блюд заслуживает отдельного описания и мне хочется приготовить дома их самостоятельно!

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От одного лишь названия тех блюд, что готовили во время мастер-класса, просыпается аппетит. Прислушайтесь сами: брускетта с муссом из творога с вялеными томатами, чесноком и анчоусами или равиоли с творогом в грибном соусе. Вы еще удерживаете себя от того, чтобы пойти на кухню? Тогда без лишних слов добавим, что участники к тому же готовили нежнейшие сырники по рецепту шефа. Ну, как можно устоять от такого меню? Хочется все обязательно приготовить.

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В качестве главного ингредиента во всех трех блюдах Александр Белькович использовал зерненый творог 9 % «Вкуснотеево». Мастер-Шеф показал, как работают его фирменные кулинарные секреты и как создать ресторанный шедевр из традиционных компонентов.

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К слову, в основе творога «Вкуснотеево» – молоко с собственных ферм компании «Молвест». На комплексах предприятия более 24 тысяч коров пород Джерси и Монбельярд. Их молоко богато белками и жирами. Только представьте, на один килограмм творога жирностью 9% используют 5 л молока. С таким творогом все готовится вкусно: и сырники, и ватрушки, и вареники, и блинчики!

Кстати, все рецепты с мастер-класса будут опубликованы на официальных страничках «Вкуснотеево» в социальных сетях. Ищите рецепты равиоли, брускетты и тех самых сырников от ведущего шоу «Просто кухня» и «Мастер-Шеф» по ссылкам https://www.instagram.com/vkusnoteevo_official/ и https://vk.com/vkusnoteevoofficial

Давайте вместе покорять новые кулинарные вершины!

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