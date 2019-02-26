Воронежский студенческий отряд стал лучшим на межрегиональной атомной стройке

В г. Сосновый Бор Ленинградской области состоялось торжественное закрытие зимней межрегиональной студенческой стройки «Мирный атом - ЛАЭС - 2019». На протяжении почти двух месяцев, начиная с 8 января, в стройке принимали участие 150 бойцов в составе 10 студенческих отрядов из 10 регионов России, а именно: Ленинградской, Воронежской, Томской, Вологодской, Калужской, Белгородской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Тюменской областей, а также Пермского края. По совокупности показателей лучшим студенческим строительным отрядом «Мирный атом - ЛАЭС - 2019» стал сводный студенческий строительный отряд «Факел» из Воронежа под руководством студентки ВГТУ Натальи Ландик и комиссара Леонида Плотникова, также студента ВГТУ. Поэтому высокая награда за добросовестный труд - знамя зимней стройки «Мирный атом – ЛАЭС - 2019» - уезжает вместе со студотрядовцами в Воронежский опорный университет.

На стройке бойцы студотрядов выполняли малярно-штукатурные, бетонные и инженерно-проектировочные виды работ. План-сетка внепроизводственной деятельности была насыщенной: конкурс визиток, спартакиада, вечер песни, творческий фестиваль, 3 фотокросса и конкурс видеороликов, а также множество мероприятий на знакомство и сплочение участников стройки. Помимо вышеперечисленного на зимнем трудовом проекте прошел День снежного десанта, когда ребята смогли на день окунуться в атмосферу этой замечательной всероссийской добровольческой акции.

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АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2», которое является принимающей работы организацией, высоко оценило труд студентов Воронежского опорного университета на Ленинградской атомной станции. Организаторы стройки подчеркнули, что готовы продолжать сотрудничество с Российскими студенческими отрядами. Уже в июле стартует Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом -ЛАЭС - 2019», и предварительная договоренность участия в ней студентов ВГТУ уже достигнута.