Капремонт в Воронеже: как "обогнать" очередь

Постановление воронежского правительства скорректировало планы капитального ремонта до 2044 года. В список добавили 254 многоквартирных дома. Теперь в перечне 9078 зданий общей площадью больше 41 миллиона квадратных метров.

Большинство добавленных адресов – 186 – находится на территории Воронежа. Россошанскому району приписали 15 многоэтажек, Грибановскому – 13, Лискинскому – 9, Семилукскому – 7, Кантемировскому и Рамонскому – по 5, Репьевскому – 4 дома. По два дополнительных адреса появилось в Хохольском, Эртильском районах и Борисоглебском городском округе, по одному дому – в Каширском, Острогожском, Павловском и Таловском районах.

Удивляет тот факт, что наряду с действительно видавшими виды воронежскими домами в перечень попали и совсем «юные» постройки. Например, клубный дом «Скампавея», расположенный на набережной Масалитинова. Этому жилому комплексу нет и пяти лет. В то время как другие ждут ремонт годами и рушатся на головы прохожим, как печально знаменитый дом №7 по Фридриха Энгельса. «Комсомолка» выяснила, как формируется очередь на проведение капремонта, кто не может претендовать на него и где лучше собирать средства – на индивидуальном счете дома или на счете регионального оператора. На вопросы нашего корреспондента ответил Василий Смольянов, начальник пресс-службы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области.

Каким образом формируется перечень домов для проведения капитального ремонта? Почему в нем оказываются даже новостройки? Как ускорить сроки проведения капитального ремонта?

- В региональную программу капитального ремонта согласно Жилищному кодексу РФ включаются все многоквартирные дома Воронежской области, не признанные аварийными и подлежащими сносу. На очередность выполнения работ влияют:

- дата ввода многоквартирного дома в эксплуатацию;

- степень износа и продолжительность эффективной эксплуатации конструктивных элементов многоквартирного дома;

- нормативный межремонтный срок эксплуатации конструктивных элементов многоквартирного дома.

Дома включаются в региональную программу капитального ремонта на основании сведений об их технических характеристиках и состоянии конструктивных элементов. Эти данные Фонду предоставляют чиновники, УК и ТСЖ – вносят их в информационную систему, которая в автоматическом режиме и формирует очередь капремонта в разбивкой на трехлетние периоды.

Сейчас в программу капремонта до 2044 года включены 9078 многоквартирных домов общей площадью более 41 млн кв. м., в том числе: 4672 дома в Воронеже и 4406 домов – в муниципальных районах области.

При актуализации региональной программы капитального ремонта уточняются сведения о технических характеристиках многоквартирных домов и состоянии их конструктивных элементов.

Можно ли приблизить очередь своего дома?

Законодательством предусмотрена возможность переноса срока капитального ремонта многоквартирного дома на более ранний, но его необходимость надо доказать.Такое решение принимает областная Комиссия по установлению необходимости проведения капитального ремонта. Для этого представитель дома, УК или ТСЖ на основании общего собрания жильцов, или представитель органа местного самоуправления пишет соответствующее обращение, к которому прилагает копию техпаспорта многоквартирного дома; копию протокола общего собрания жильцов с решением по переносу сроков капремонта; копии заключений экспертиз состояния общего имущества; копии документов, содержащих сведения о проведенных ранее капитальных ремонтах инженерного оборудования и конструктивных элементов общего имущества в многоквартирном доме; фотоматериалы, отражающие внешний вид многоквартирного дома с каждой стороны, конструктивных элементов, инженерных систем, подлежащих капитальному ремонту; решение (акт) рабочей группы органа местного самоуправления по оценке технического состояния общего имущества в многоквартирном доме.

В течение 30 дней Комиссия рассмотрит заявление и примет решение о переносе сроков капремонта (как на более ранний, так и на более поздний период), отказе или корректировке перечня работ или дополнительном обследовании дома.

Обязательными условиями переноса ремонта на более ранний срок являются наличие у Фонда капремонта средств для проведения ремонта и собираемость взносов по статье «капремонт» по данному дому не ниже 90%.

Бланки необходимых документов и дополнительные разъяснения по этому вопросу можно получить в администрации муниципального образования Воронежской области, на территории которого расположен многоквартирный дом. Для жителей Воронежа - по адресу: Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 10, каб. 6, 7.

Другой способ ускорить проведение капремонта – сделать его за свой счет, а затем предоставить в Фонд документы на зачет стоимости проведенных работ. Тогда собственникам проведут перерасчет и освободят от платежей на капремонт на срок от нескольких месяцев до нескольких лет. Однако стоимость ремонта не должна превышать предельно установленную для Воронежской области. Иначе разницу не вернут.

В зависимости от стоимости проведенного ими ремонта (которая не должна превышать установленную в Воронежской области предельно допустимую стоимость капремонта) собственники могут быть освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт на срок от нескольких месяцев до нескольких лет.

Списки очереди уточняют каждые три годаФото: Елена ФЕДЯШЕВА

Планы капитального ремонта очень долгосрочны. Как можно знать, какой ремонт потребуется дому, например, через 20 лет? Когда утверждается перечень работ: при формировании очереди или при ее приближении?

У каждого конструктивного элемента многоквартирного дома есть определенный нормативный срок эксплуатации, по истечении которого он подлежит капитальному ремонту. Нормативный межремонтный срок эксплуатации конструктивных элементов многоквартирного дома – один из ключевых критериев, которые учитываются при формировании очередности проведения капремонта.

Следить за состоянием дома – обязанность органов местного самоуправления. Сведения о реальном состоянии конструктивных элементов многоквартирных домов, в том числе об их сверхнормативном износе, учитываются при формировании трехлетних планов ремонта.

В 2019 году завершится трехлетний план (2017-2019гг), в который включены 924 многоквартирных дома (4370 видов работ). Стоимость работ составит 7,8 млрд рублей. За пять лет работы программы капремонта в регионе модернизировали более 1400 зданий.

Какие преимущества и недостатки есть у разных форм накопления средств - на счете регионального оператора капремонта или на индивидуальном счете? В каком случае накопления будут собираться быстрее?

Жилищный кодекс предусматривает два способа накопления средств жильцов для проведения капитального ремонта – на спецсчете дома или на счете регионального оператора. Как только приходит срок проведения работ, на него направляются все накопленные собственниками средства. Если к моменту начала ремонта дом, собирающий средства на счете регионального оператора накопил недостаточно средств, необходимая сумма авансом привлекается из фондов капремонта других домов.

Собственники помещений в многоквартирном доме, аккумулирующие взносы на спецсчете, лишены такой возможности. Но и здесь выход есть. Если при наступлении срока проведения капитального ремонта, определенного в региональной программе, на спецсчете дома недостаточно средств, то собственники на общем собрании могут принять решение о привлечении кредитных средств или установить целевой сбор.

Предусмотрена ли какая-то финансовая поддержка для собственников дома при проведении капремонта? Как ее получить?

Собственники помещений, собирающие средства на специальном счете, могут получить финансовую господдержку при проведении энергоэффективного капитального ремонта. В 2019 году максимальный размер такой господдержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ увеличили с 50% до 80% стоимости выполненных работ по капремонту домов, включающему мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Причем такие должны соответствовать трем обязательным требованиям: не быть аварийными и подлежащими сносу, иметь «возраст» от 5 до 60 лет, быть оборудованы общедомовыми счетчиками тепла и электричества.

Участие в проекте государственной поддержки энергоэффективного капитального ремонта позволяет не только отремонтировать фасады, системы отопления и электроснабжения, но и снизить дальнейшие расходы жителей многоквартирных домов на оплату жилищно-коммунальных услуг не менее чем на 10%.

В 2017 году в проекте приняли участие два воронежских дома - №22 и №38 по набережной Авиастроителей. В них утеплили и провели герметизацию межпанельных швов на фасаде, отремонтировали системы электроснабжения (установили энергосберегающие светильники с датчиками движения) и теплоснабжения (установили автоматические узлы регулирования подачи теплоносителя, которые позволяют отапливать дома рационально – в зависимости от погодных условий, без излишних затрат энергоресурсов). Фактическая стоимость работ по энергоэффективному капитальному ремонту этих двух многоэтажек составила 22,3 млн рублей, из которых 8,9 млн рублей возместил Фонд содействия реформированию ЖКХ в качестве государственной поддержки.

После проведения энергоэффективного капремонта расходы жителей дома №22 на оплату коммунальных ресурсов сократились на 21,2%, а жителей дома №38 – на 27,2%. Размер годовой экономии расходов собственников помещений на оплату коммунальных услуг по двум домам составил 2,42 млн рублей.