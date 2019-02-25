Воронежский губернатор не будет компенсировать ущерб пострадавшим от паводка

Сегодня, 25 февраля, на планерке в правительстве области обсудили готовность региона к паводку. Докладчиком по этому вопросу выступил руководитель департамента природных ресурсов и экологии Алексей Карякин. Главный эколог рассказал, что по результатам обследования гидротехнических сооружений (ГТС) на данный момент ситуация в районах не вызывает особого беспокойства, но все же 19 ГТС потенциально несут в себе риск.

А вот второй докладчик глава регионального МЧС Александр Кошель выразил обеспокоенность в связи с двумя частными прудами - Дмитровским и Кировским, которые находятся в Панинском районе. Он рекомендовал уменьшить в них уровень воды, тем самым увеличив их емкость на случай схода паводковых вод. Кроме того, в Кировском пруду вышла из строя задвижная арматура.

В свою очередь губернатор Александр Гусев распорядился усилить контроль за гидротехническими сооружениями, которые находятся выше по течению рек, а также сделал заявление по поводу выплат компенсаций (напомним, в прошлом году большая вода пришла в несколько районов области, вот что творилось в апреле в Калаче):

- Люди, проживающие на подтопляемых территориях, должны заблаговременно застраховать свое имущество. В противном случае они должны знать, что мы уже не будем компенсировать им ущерб от схода паводковых вод.

Также глава региона рассказал, что в течение этого года вступит в силу запрет на строительство в подтопляемых территориях.

- К июню мы завершим создание карты подтоплений Воронежской области. На ней будут указаны 223 населенных пункта. К сентябрю мы эти территории поставим на кадастровый учет, что даст нам право ввести там запрет на строительство, - пояснил Алексей Карякин.

Кроме того, по его словам, Воронежская область в этом году будет более плотно работать с соседними регионами, которые "грешат" сбросом воды:

- В прошлом году были "сигналы", что причиной паводка в регионе были залповые сбросы воды в Волгоградской области, - заявил Алексей Карякин.