«У нас такого не было и не будет»: глава Богучара Воронежской области о проведении гей-парада

Скандал из-за проведения гей-парада разгорелся на выходных в Воронежской области. Активисты правозащитного проекта GayRussia заявили о намерении провести свои мероприятия в десяти городах нашего региона: Богучаре, Кантемировке, Россоши, Павловске, Калаче, Бутурлиновке, Таловой, Боброве, Острогожске и Нововоронеже. Об этом на своей странице в соцсети сообщил лидер ЛГБТ-организации РФ Николай Алексеев.

Позже в соцсети появился документ, который якобы отправили в богучарскую пожарную часть. В нем сообщалось, что 7 марта с пяти до семи часов вчера в городе пройдет шествие представителей ЛГБТ-меньшинств. Маршрут прописан. Предполагаемое количество участников - 300 человек. Внизу - подпись главы Богучара Ивана Нежельского.

Документ, облетевший соцсети, вызвал шквал негодования. Горожане высказались против гей-парада и осудили решение администрации. Но оказалось, люди неправильно все поняли. Как пояснил мэр Богучара Иван Нежельский, появившиеся в Сети бумаги, создавались для внутреннего пользования - «на всякий случай».

Документ, который вызвал скандал.

- Какой-то товарищ нашкодил. Выставил это все в Интернет. Сейчас идет внутренняя проверка, выясняем, кто это сделал, - пояснил Иван Михайлович. - Что касается самого парада, с 20-го числа нам поступило три заявления. 22 февраля мы отправили организаторам наши письма, где говорили о недопущении нарушения федерального закона о защите детей от информации, которая причиняет вред здоровью. Пропаганда нетрадиционных отношений к ней относится. Со ссылкой на эти положения, мы сделали отказ. Никаких других мы не принимали.

Но так как никто не может гарантировать, что активисты не появятся в назначенный день в назначенном месте, администрация решила подстраховаться. Ведь пройти представители меньшинств собирались как раз мимо школы общеобразовательной ,школы искусств и детского сада. Поэтому администрация направила «внутренние документы» спасателям и полицейским, чтобы они были в курсе, что в принципе такое мероприятие может произойти. И если бы один из сотрудников не «слил» документ в Сеть, то темы разрешения гей-парада не возникло.

- В Богучаре такого не было и не будет. Сложившаяся ситуация, с одной стороны, сыграла отрицательную роль, но с другой – всколыхнула людей. Активистам нужно просто фотографии сделать перед администрацией. Отчитаться перед хозяевами. Но мне сейчас поступают сотни звонков. Горожане приходят, чуть ли не подписи собирают. Богучар не хочет допустить этого парада, люди против него, - заключил Иван Нежельский.