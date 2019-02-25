2019-02-25T10:41:00+03:00
Общество

Проект «воронежского метро» представят в августе

А пока японские и российские инженеры снимают технические характеристика и интересуются мнением горожан
Татьяна МИСТЮКОВА
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В правительстве Воронежской области прошли переговоры с делегацией из Страны восходящего солнца в составе чиновников из Министерства земель, инфраструктуры, транспорта и туризма, а также специалистов «Ячиё Энжиниринг». На встрече с заместителем губернатора Виталием Шабалатовым они сообщили об итогах своей поездки по Воронежу, целью которой стал проект строительства скоростного рельсового транспорта в областном центре.

В частности, иностранная делегация побывала на центральном автовокзале, виадуке на пересечении Московского проспекта и Бульвара Победы, Северном мосту, ВОГРЭСе, Остужевской развязке и проч.

В ходе встречи представители японской делегации рассказали вице-губернатору об особенностях системы японского городского железнодорожного транспорта. Общая протяженность железнодорожных линий страны – около 27 тыс. км, причем 83% пассажиропотока приходится на три мегаполиса: Токио, Осака и Нагойя. Крупнейшим оператором является Japan Railways (3/4 всех линий). Кроме того, японцы ознакомили с особенностями финансирования проектов рельсового транспорта, привели конкретные примеры строительства и последующей эксплуатации метро в городах Фукуока и Сендай, сравнимых по населению с Воронежем.

Помимо этого, проектировщики из Страны восходящего солнца отметили тот факт, что подобный проект в Воронеже обойдется дешевле, чем в Японии. Это связано с сейсмоустойчивостью Центрального Черноезмья.

О работе по подготовке проекта «воронежского метро» рассказали специалисты компании «Первый ЦОУ». Речь шла о натурных замерах пассажиропотока в рабочие и выходные дни, а также о проведении социологического исследования среди горожан. Необходимо будет проанализировать характеристики имеющихся и возможных мест остановки общественного транспорта, автомобильных потоков на основных магистралях. На основании этих данных к 15 августа будет предложена структурная модель транспортной системы (легкорельсовые или подземные пути). Российская сторона также ожидает от компании «Ячиё Энжиниринг» (Япония) консультаций по транзитно-ориентированному проектированию, методике подсчета пассажиропотоков.

Обсуждение проекта строительства «воронежского метро» продолжат в следующем месяце, в ходе шестого заседания Российско-Японской рабочей группы по транспорту Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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