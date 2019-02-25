«Я просто хотела выжить»: жительницу Воронежской области выписали из больницы с кровоточащей шишкой

- Еще шестого февраля в Борисоглебской районной больнице мне удалили аппендицит. Сама я еще от наркоза отходила и не могла посмотреть, как выглядит шов после операции. Но мама, пришедшая навестить меня, сказала, что все успешно и аккуратно. Проблемы начались немного позже: на месте шва образовалась шишка, которая сильно кровоточила, - вспоминает Оксана Бахолдина.

«Сказали: потом рассосется»

Девушка - инвалид третьей группы. Несколько лет назад ей сделали операцию на сердце: поставили клапан и стимулятор.

- Из-за этого мне нужно постоянно принимать разжижающие таблетки. Тогда сердце работает правильно. Предварительно я все рассказала врачам, да и шрам на груди нельзя было не заметить. Через два часа после того, как удалили аппендицит, меня заставили ходить. Я знаю, что это нормально. Но, видимо, не в моем случае, потому что я принимаю вот эти самые таблетки. Когда пришло время перевязки у меня образовалась огромная шишка. Врачи ее вскрыли, но она жутко кровоточила еще несколько дней. Перевязки приходилось делать постоянно. Поэтому мои лекарства заменили на другие уколы. Но шишка так и оставалась. В больнице сказали: потом рассосется.

Через неделю Оксана заболела ветрянкой. По ее словам, никто из медперсонала не выдал ей даже зеленки, чтобы обработать появившуюся сыпь. Тогда девушка отпросилась домой. Не хотелось заражать окружающих. Следующие два дня она приезжала только на процедуры.

- И вот 15-го числа медсестра мне говорит: «Я на вас дорогущие уколы списываю, а вы вообще-то два дня назад как выписаны». Я в шоке. К заведующему меня не пускают. Хирург, который вел меня, отмахнулся просто: «Иди, мол, у тебя ветрянка». А у меня вообще-то шишка на месте шва. Я бы сказала, даже дырка. Там еще все не затянулось. А они вручили выписку с задним числом, не существующими анализами, которых я не сдавала! Плюс ко всему, мне нужны были уколы. Я не могла перейти обратно на свои таблетки. Пришлось искать их по всему городу. Еле нашла в одной аптеке. Но в документах - в выписке - из рекомендаций было лишь: посещение хирурга по месту жительства и ограничение на поднятие тяжестей. Все.

Так выглядел шов Оксаны на момент выписки.

В отчаянии и попытке добиться справедливости Оксана рассказала свою историю в соцсетях,а также отправила несколько жалоб в профильные ведомства.

«Врач допустил небрежность»

В департаменте здравоохранения Воронежской области нам сообщили, что лечение, проведенное Оксане Бахолдиной, соответствовало диагнозу и индивидуальным особенностям течения заболевания.

- У пациентки имеются сопутствующие патологии, которые обусловили более длительный период закрытия операционной раны. Представленный на фото фрагмент открытого операционного шва является дренажным отверстием, необходимым для лучшего заживления, - пояснили медики. - Оксана Бахолдина находилась в стационаре достаточное время для завершения основного лечения. Далее ее состояние предусматривало перевязки и наблюдение хирургом по месту жительства.

При оформлении выписки, подтверждают в облздраве, лечащий врач «допустил небрежность». Указал неправильно дату анализа, не написал рекомендации по приему лекарств-антикоагулянтов (угнетают активность свертывающей системы крови и препятствуют образованию тромбов - ред), и не рассказал о перевязках в поликлинике. «Решив, по умолчанию, что этот вопрос ей понятен», - добавляют в департаменте. За нарушение лечащему врачу вынесли дисциплинарное взыскание.

Выписка, в которой "допущена небрежность".

- Необходимый препарат Оксане Бахолдиной не отменялся. Заведующий хирургическим отделением при выписке дал ей устные рекомендации продолжить прием в течение двух дней, а затем перейти на таблетированный антикоагулянт, - сообщили в облздраве. - Сейчас пациентка находится на амбулаторном лечении, посещает перевязки. Она осмотрена кардиологом и инфекционистом, получила рекомендации.

«Некоторые считают, что я захотела славы»

- Я думаю, моя ситуация разрешилась благодаря всей совокупности факторов: рассказала о случившемся в Сети, а потом сразу пошла к главврачу. Жалобы в прокуратуре за выходные просто не успели рассмотреть, - объясняет поступок Оксана.

По словам девушки, когда она попала к главврачу, тот был уже в курсе ситуации и быстро решил вопрос. Оксану отправили на узи, сделали перевязку, разобрались с уколами-таблетками. Сейчас она каждое утро ездит в отделение, где ей чистят рану. Шишка постепенно спадает.

Сейчас все практически сошло.

- Некоторые осуждают меня, говорят: «Да тебе денег дали, поэтому и успокоилась», «Дома-2» насмотрелась, захотела славы». Никто мне ничего не предлагал. Я боюсь представить, что бы было, не пойди я разбираться. Я просто боялась за свое здоровье. Хотела выжить. Моя проблема решилась, но тревожно за других пациентов. Ведь в самом отделении ничего не изменилось.