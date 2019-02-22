2019-02-22T12:56:29+03:00
Общество

Руководители региона поздравили воронежцев с Днем защитника Отечества

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23 февраля – День защитника Отечества

Уважаемые мужчины Воронежской области!

От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля мы по традиции чествуем военнослужащих Вооруженных Сил и всех мужчин, которые берут на себя ответственность за обеспечение мира и благосостояния в стране, в обществе, в семье. Быть надежной опорой своей Родине, своему народу, своим родным и близким – главное и самое почетное мужское призвание.

Благодарим вас за доблестную службу и добросовестный труд, способствующие величию России и развитию Воронежской области, за умение держать слово, отвечать за поступки, чтить и беречь семейные ценности, за понимание значимости своего общественного предназначения.

Желаем вам крепкого здоровья, веры в свои силы, энергии для воплощения самых смелых идей, твердости в принятии решений, успехов в служении Отечеству, поддержки со стороны близких!

С праздником!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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