Выходные в Воронеже: бои без правил, гонки на ездовых собаках, салют

БОИ БЕЗ ПРАВИЛ

Накануне праздника настоящих мужчин в Воронеже пройдет очередное масштабное спортивное событие - традиционный зимний турнир по смешанным единоборствам MMA. Бойцы из разных городов покажут захватывающие зрелищные бои. Зрителей ждут 11 профессиональных поединков: четыре - за чемпионские пояса в разных весовых категориях финала открытой лиги Черноземья и семь рейтинговых боев с участием ведущих бойцов России - схлестнутся сборная Воронежа и сборная Санкт-Петербурга.

Бой вечера Fight Riot 2019 (в весовой категории +93 кг): Антон Винников (Воронеж, клуб «Александр») против Евгения Мякинкина (Санкт-Петербург, клуб «Самбо-Питер»).

Антон Винников - кандидат в мастера спорта по ММА, кандидат в мастера спорта по грэпплингу, чемпион Воронежской области по ММА, финалист открытой лиги Черноземья по ММА, чемпион и призер Всероссийского турнира по ММА памяти Александра Сердюкова, бронзовый призер Чемпионата ЦФО по ММА. Победитель и призер различных межрегиональных, всероссийских и международных турниров по ММА.

Евгений Мякинкин - мастер спорта России по рукопашному бою, мастер спорта России по боевому самбо, победитель и призер различных межрегиональных, всероссийских и международных турниров по рукопашному бою, боевому самбо и ММА, финалист реалити-шоу М-1 Fighter.

Бои без правил пройдут 22 февраля в цирке, начало в 19.00.

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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

23 февраля в спорткомплексе «Олимпик» в 12.30 начнется чемпионат и первенство Воронежской области по снежным дисциплинам ездового спорта «Зимняя звезда Черноземья-2019». Спортсмены будут соревноваться в гонках на ездовых собаках в упряжках на дистанциях от 4 до 7,5 километров. На празднике можно покататься со снежной горки и на квадроциклах, всех желающих угостят кашей из полевой кухни.

С 11.00 в сквере ДК железнодорожников можно посмотреть выставку боевой техники - три единицы выставит 20-я общевойсковая гвардейская армия, а клуб «Набат» представит легендарную «Катюшу» и артиллерийское орудие «Сорокопятку».

Кроме того, в этот день в ЖК железнодорожников пройдут гала-концерты XXVII фестиваля солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества». В этом году в отборочных турах конкурса приняли участие более 3 000 человек. В 12.00 на сцене выступят победители в категории «Юный патриот» (конкурсанты 7-17 лет), а в 16.00 начнется концерт с участием победителей в категориях «Ветеран», «Патриот», «Воин», «Исполнители и коллективы средних специальных и высших учебных заведений культуры и искусства».

А салют, положенный нашему городу по статусу города воинской славы, начнется в 21.00 с дамбы Чернавского моста.

ФЕСТИВАЛЬ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ВОЖДЕНИЯ

24 февраля в Воронеже пройдет фестиваль экстремального вождения. В его программе множество интересных моментов. В «Битве автошкол» выберут «лучшего инструктора города» и «лучшую автошколу».

- Фестиваль направлен на снижение аварийности на улицах города - через мастерство на трассе к безопасности на дорогах. Воронежцы увидят показательные выступление клуба «Вне дорог», Федерации автомобильного спорта Воронежской области, клуба дрифтеров Rabbit drift.

Сотрудники МЧС продемонстрируют работу пожарно-спасательных подразделений на месте ДТП - тушение горящего автомобиля и деблокирование зажатых пассажиров из покореженной машины, - сообщили подробности программы фестиваля в региональном управлении ГИБДД. - Пройдут мастер-классы по контраварийному вождению, тест-драйвы автомобилей. Гостей ждет вкусный чай из старинного самовара, все желающие смогут попробовать себя в кузнечном деле.

Фестиваль пройдет на автодроме «Воронеж» (ул. Острогожская, 148/2), начало в 10.00.

МУЗЕЙ В КИНО: «Молодой Пикассо»

24 февраля в кинотеатре "Спартак" очередной фильм из цикла о художниках. Пабло Пикассо - один из величайших творцов всех времен. Но откуда берет начало его искусство?

Три города сыграли в истории Пикассо ключевую роль: Малага, Барселона и Париж. Фильм «Молодой Пикассо» исследует влияние каждого из них на начинающего художника. В объективе режиссера Фила Грабски «голубой период» и «розовый период» - вплоть до 1907 года, когда Пикассо создает «Авиньонских девиц». Эта картина, написанная 25-летним художником, шокировала художественный мир и изменила его навсегда. Начало в 18.00.

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ТЕАТР В КИНО: «Марни»

24 февраля в кинотеатре "Спартак" трансляция из Метрополитен опера. Опера композитора Нико Мьюли, основанная на романе Уинстона Грэма и вдохновленная одноименным фильмом Альфреда Хичкока.

Впервые историю о Марни рассказал в своем романе Уинстон Грэм. Его героиня меняла имена и переезжала из одного города в другой, обкрадывая работодателей, избегала любовных связей, заботилась о матери и старалась не вспоминать умершего брата. В истории есть место и семейным тайнам, и соперничеству, и детективным открытиям, и драме. Однако захватывающая история - далеко не единственное достоинство оперы. По мнению музыкальных критиков, партитура «Марни» содержит музыкальные пассажи, чья красота не вызывает сомнений. Начало в 15.00.

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ВЫСТАВКА СКУЛЬПТУР

В музее имени Крамского открылась экспозиция «Люблю жизнь, люблю человека…». Это персональная выставка скульптуры народного художника России, почетного гражданина Липецка Юрия Гришко. Он ушел из жизни в 2018-м.

Юрий Гришко - один из старейших членов Липецкой областной организации Союза художников России, стоявший у истоков ее основания, своим творчеством и общественной деятельностью оказавший большое влияние на формирование художественной среды Липецка и Липецкой области. В 2012 году на базе его творческой мастерской открылся отдел «Музей современной скульптуры» Липецкого областного художественного музея.

Художник продолжал традиции русского реалистического искусства. Не уставал говорить языком пластики о жизни и людях, современниках - через портреты друзей, коллег, известных земляков, деятелей культуры и искусства, своих близких, детские образы.

«Я люблю жизнь, люблю человека. Идеальных людей нет. Но я хочу рассказать о том лучшем, красивом, что есть в каждом человеке. Как художник, в этом вижу свою задачу и к этому стремлюсь», говорил автор.

Воронежцам показывают 33 произведения Гришко, созданных с конца 1970-х по 2014 годы, из собрания Липецкого областного художественного музея и коллекции семьи художника. На выставке будет демонстрироваться документальный фильм «Скульптор Гришко», выпущенный к 80-летию автора.

Выставку можно посмотреть на третьем этаже основного здания музея имени Крамского до 31 марта.

ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ

В зале на Кирова, 8 работает ежегодная выставка декоративно-прикладного творчества «Дыхание весны». Умельцы Воронежа покажут свои новые работы в техниках бисероплетения, резьбы по дереву, ткачества, вязания, валяния, лоскутного шитья, создания кукол и украшений. В программе выставки мастер-классы, участниками которых смогут стать все желающие.

"Дыхание весны" продлится до 4 марта, вход свободный.

ВЫСТАВКА "УЩЕДШИЕ"

В арт-галерее Камерного театра работает выставка, посвященная памяти творцов, которые стали неотъемлемой частью театра. Актеры Анатолий Абдулаев и Александр Тарасенко, а также художник Юрий Гальперин - до сих пор моральные авторитеты для труппы. Их дух витает в стенах театра.

Художник Юрий Гальперин, рано ушедший из жизни, успел оформить для Камерного шесть спектаклей - «Дядюшкин сон», «Двенадцатая ночь», «Калека с острова Инишмаан», «До и После», «В ожидании Годо», «Скупой». Абдулаев и Тарасенко играли в этих спектаклях. Воронежцы могут посмотреть, как это было. Выставку можно посмотреть бесплатно.