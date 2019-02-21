«Можем принять 20 вызовов, а поступает втрое больше»: воронежские медики рассказали о нехватке машин скорой

Фельдшеры скорой помощи, обслуживающие микрорайон Шилово, пожаловались на нехватку персонала и техники. Обратившиеся в редакцию «КП» медицинские сотрудники, рассказали, что в сейчас там работает всего одна машина.

«Все время получаем отговорки»

- Микрорайон очень быстро разрастается. Людей становится все больше и больше. В последнее время столько вызовов, что мы физически на них не успеваем. Приезжаем с опозданием - на нас ругаются, мол, почему так долго ехали. А вы только представьте: например, нужно отвезти пациента в детскую больницу. Это в одну сторону 25 километров, а потом еще вернуться, - объясняют работники скорой.

Трех фельдшеров, работающих на полторы ставки, четырех водителей и одну машину отделили от Советской подстанции скорой помощи, чтобы постоянно дежурить в микрорайоне на базе амбулатории старой поликлиники. По словам медработников, одно авто может принять 20 вызовов за дежурство, а поступает в три раза больше. Особенно тяжело, когда бригада уезжает в гараж на пересменку. Порядка двух часов уходит на то, чтобы подготовить машину для нового дежурства.

- Конечно, если случится ДТП или что-то еще срочное, диспетчер отправит дополнительную бригаду. А если давление у человека, может и нас подождать. В итоге образуется очередь из отложенных вызовов. Уже год в такой ситуации. Хорошо, что эпидемии не было, а то и поесть не успевали бы, - добавляют фельдшеры. - Мы уже обращались и в профсоюз, и в департамент, собирали подписи - просили увеличить штат машин. Нам обещали дать шесть автомобилей и расширить обслуживаемую территорию: включить Тепличный и Семилукские выселки. Но история стала затягиваться. Подстанцию новую не строят. Машин не добавляют. Все время получаем какие-то отговорки.

«Бригады не простаивают «в режиме ожидания»

В областном департаменте здравоохранения ситуацию прокомментировали так:

- Вызовы с территории микрорайона Шилово обслуживает не только бригада филиала подстанции скорой медицинской помощи на улице Теплоэнергетиков, но и 13 круглосуточных общепрофильных (врачебных и фельдшерских) выездных бригад подстанции Советского района. При этом среднесуточная нагрузка на шиловскую бригаду составляет 16 - 17 вызовов, а на бригады подстанции Советского района - 17 - 18. В среднем в сутки в микрорайоне поступает около 30 вызовов. Они передаются с учетом срочности повода ближайшим свободным машинам. Границы зон обслуживания между подстанциям условны. При необходимости в Шилово направляются бригады из Ленинского и Центрального районов.

Также в облздраве добавили, что скорое открытие кабинета неотложной помощи в новой поликлинике в Шилово поможет разгрузить бригады скорой помощи от непрофильных вызовов.

- При «разрастании» микрорайона дополнительные бригады разместят в Шилово на имеющихся площадях поликлиники №7, поэтому строительство отдельного здания подстанции скорой помощи не планируется. Ежедневно скорую медицинскую помощь жителям города оказывают 74 бригады. Они не простаивают «в режиме ожидания», а постоянно принимают и обслуживают вызовы.

P.S.

Пока департамент здравоохранения Воронежской области готовил ответ на наш запрос, работники скорой сообщили, что руководство пообещало с понедельника выделить им вторую машину.