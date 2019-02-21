Перед нами стоит задача - сделать сельские территории комфортными для жизни

По его словам, большая часть работы администрации райцентра не всегда видна жителям. Этот пробел молодой управленец попытался устранить в ходе общения со СМИ в минувший вторник, 19 февраля.

РАЗВИТИЕ СЕЛ

Началась беседа с главой района с темы развития территорий. Дмитрий Маслов отметил, что в ближайшие годы вопрос перевода участков, граничащих с Воронежем со стороны села Отрадное, не стоит. Вместе с тем новый микрорайон обещает быть густо заселенным - здесь будут проживать порядка 40 тыс. человек. Для них построят четыре школы, несколько садиков, поликлинику:

- На сегодняшний день вопрос перехода части Отрадненского поселения в черту Воронежа не стоит - жители выступили против. Возможно, по мере строительства этих домов, вопрос их присоединения к городу может еще возникнуть, потому что жители могут изменит свое мнение.

Также он отметил, что крупные села района - такие как Воля, Орлово, Бабяково и проч. - нуждаются в комплексном развитии:

- В Воле, в частности, запланирован ремонт фасада культуры. Я попросил главу поселения представить мне комплексный план развития. Две школы, которые есть в поселке, требуют капитального ремонта, поэтому сейчас мы генерируем в своей голове проект строительства новой школы на 750 детей. Перед нами сегодня в целом стоит задача - сделать сельские территории комфортными для проживания, чтобы можно было детей отводить в сад, проводить с ними досуг, знать, чем заняться в выходные и даже где устроиться на работу.

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Он также признался, что последний год живет мечтой сделать самое большое село России - Новую Усмань - комфортной для жизни - работы и отдыха всех поколений:

- В этом году мы начнем реализовывать масштабный проект по строительству здесь центральной площади: появится сквер, фонтан, памятник основателю Новой Усмани, воеводе Борису Собакину.

ПРИТОК ИНВЕСТИЦИЙ

Стоит отметить, что развитие сел не возможно без притока в район инвестиций. Наличие трех федеральных трасс и железной дороги, близость к Воронежу дает району определенные преимущества. Также не малую роль играет наличие особой экономической зоны "Центр" и Масловского индустриального парка.

- Помимо этого у нас скоро появится в Новой Усмани свой индустриальный парк, который разместится на 22 гектарах. На эти проекты мы очень рассчитываем. Есть у нас проекты и по сельскому хозяйству. Например, мощный комплекс по выращиванию шампиньонов и производству компоста в Рогачевском поселении, который будет поставлять продукцию во все регионы ЦФО. В Орлово появится свое осетровое хозяйство, в поселке Тимирязево - крупная ферма по выращиванию крупного рогатого скота и многое другое. При этом самое главное - вовлечь население в экономические процессы, используя потенциал малых крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, - рассказал Дмитрий Маслов.

ПРО ГОТОВНОСТЬ К ПАВОДКУ

Дмитрий Маслов признался, что паводок для района - тема не простая и весьма болезненная. По его словам, прошлый год стал лакмусовой бумажкой ошибок, которые были ранее допущены.

- В этом году мы обновили инвентарь, который нам может понадобиться для ликвидации паводка. Это помпы, пожарные рукава, у нас идет координация по данному вопросу с региональным МЧС, также мы уже мониторим уровень льда и уровень воды в реках. Сейчас погода для нас благоприятная с точки зрения угрозы паводка. Мы готовы реагировать на подъем вод. За счет инженерных сооружений минимизировать эти последствия - во 2-ом Усманском поселении (куда приходит вода с полей) отсыпана дамба, прочищены водопропускные каналы, в Шуберке проложены трубы под дорогой, расчищены водоотводные каналы. В этот раз мы чувствуем себя более-менее готовыми, - рассказал глава района.

НАША СПРАВКА

Дмитрий Маслов родился в 1980 году в Воронеже. Прежде чем занять должность главы Новоусманского района (09.02.2018) работал заместителем руководителя департамента предпринимательства и торговли Воронежской области.