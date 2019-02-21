Проблемы патриотического воспитания молодого поколения обсудили в ВГТУ

Форум был посвященный Дню защитника Отечества и 30-летию окончания вывода войск из Афганистана. Перед его открытием все собравшиеся почтили минутой молчания память погибших воинов-интернационалистов, участников локальных войн и военных конфликтов.

- Сегодня здесь собрались студенты, преподаватели, представители различных общественных организаций – люди неравнодушные к судьбе своей страны. Наш форум посвящен важнейшей теме – любви к Родине, - сказал, открывая мероприятие, ректор ВГТУ Сергей Колодяжный. - Работу по духовно-нравственному воспитанию наших детей нужно вести постоянно. Низкий поклон всем тем, кто сегодня этим занимается!

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Пленарное заседание форума было посвящено обсуждению актуальных вопросов патриотического воспитания детей и молодежи. Начальник отдела по работе с молодежью управления образования и молодежной политики городского округа г. Воронеж Юлия Агупова выступила с докладом о развитии деятельности военно-патриотических объединений на территории Воронежа. По ее словам, в настоящее время в городе насчитывается около 40 организаций данной направленности. Руководители военно-патриотических объединений рассказали присутствующим о возможностях проведения совместной работы.

Далее работа форума продолжилась на заседании круглого стола. Его участники обсудили проблемы и ресурсы возможного расширения патриотического воспитания среди детей и молодежи. И.о. декана культурно-просветительского факультета ВГТУ Антон Акопян сообщил, что в течение этого года в вузе будет создан военно-патриотический центр, основной целью которого станет распространение среди молодежи духовно-нравственных и гражданско-патриотических ценностей. Как подчеркнул проректор по воспитательной работе ВГТУ Антон Ходунов, структуру культурно-просветительского факультета вуза можно будет использовать для организации патриотической деятельности как с нашими студентами, так и с другими представителями молодежи города. Также он отметил, что по итогам данного форума будет сформирована резолюция с конкретными предложениями по вопросам патриотического воспитания молодого поколения, которая будет направлена в Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области и Администрацию городского округа город Воронеж.

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Также в рамках форума в ВГТУ в этот день открылась выставка воронежского художника, участника Великой Отечественной войны Григория Гончарова (1913-2001). На выставке представлены 23 полотна, посвященные битвам за Воронеж. Посетить ее могут все желающие до 31 мая 2019 г. в выставочном павильоне ВГТУ (4 корпус, ул. 20-летия Октября, д. 84).

Завершился форум «Традициям защитников Отечества верны! Патриотическое воспитание юных поколений – путь к успешному развитию России!» праздничным концертом в актовом зале вуза.