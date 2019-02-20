Как мобильник и детские санки помешали воронежским преступникам выйти сухими из воды

Авторы детективов столетиями воспевают гениальных преступников. В книгах и сериалах зло всегда изобретательно и расчетливо. К счастью, в реальности далеко не все воры и грабители так уж вдумчивы и хладнокровны. Представляем вам список самых странных преступлений Воронежа и области за начало 2019 года.

От грабителя спас звонок

История, которая заставит вас пересмотреть подход к выбору рингтона, произошла на улице Тепличной в начале февраля. Молодой человек зашел в павильон по продаже пива, достал пистолет и потребовал выдать все деньги из кассы. Пока девушка-продавец размышляла, что делать, у нее неожиданно зазвонил телефон. Грабитель почему-то испугался и бросился бежать.

Через восемь минут в павильон зашли крепкие парни из охранной организации. Они стали расспрашивать девушку, как выглядел преступник и куда убежал. И в этот самый момент нападавший вновь заглянул в магазин, решив, видимо, закончить начатое. Последовала немая сцена. Мужчину быстро задержали.

Серьезность намерений грабителя подтверждали пневматический пистолет и нож. В итоге подозреваемого увезли сотрудники полиции. За «успешный» грабеж ему грозило бы до четырех лет заключения, а что будет за безрезультатные попытки? Решат в региональном ГУ МВД.

Вора нашли по следам санок

Другой претендент на звание самого неудачливого вора в ночь на 3 февраля хрустел снегом у окна чужого дома в поселке Колодезный. Он тихонько вскрыл окно («методом отжатия» - потом отметят полицейские) и забрался внутрь. Из дома он вынес четыре электродвигателя, электрические кабели, алюминиевую посуду и детские санки.

Выйдя на улицу, он осмотрелся, пожал плечами и погрузил весь свой (точнее, чужой) скарб на эти самые санки. Их откатил домой, все украденные вещи выгрузил и припрятал. Хотел при случае сдать в пункт приема металла, но - не срослось...

Полицейские прошли по следам от санок и появились на пороге 41-летнего мужчины. Надо отметить, что наш герой был не так прост. Стражи порядка вещи не нашли - очень уж хорошо он их припрятал.

Тогда полицейские установили за домом наблюдение и заметили момент, когда хозяин грузил металлические предметы в багажник остановившейся у крыльца машины. Автомобиль задержали на трассе сотрудники ДПС. За кражу нашему герою грозит до пяти лет тюрьмы.

Угонщик просил завести чужую машину

Случай из Россоши наделал шума в начале января. 31-летний мужчина, который не раз бывал в тюрьме, шел мимо местного торгового центра. Тут он обратил внимание на занесенный снегом «Шевроле-Ланос». Наш герой аккуратно выбил боковое стекло и залез внутрь. Но запустить двигатель не получилось. Тогда он решил остановить проезжающий мимо автомобиль, чтобы попросить о помощи.

Первой затормозила женщина-таксист. Она сразу поняла, что дело нечисто и вызвала по рации своих коллег. Те подскочили за минуту и задержали угонщика. Полицейским он потом рассказал, что просто хотел покататься.