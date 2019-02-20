Владимир Нетёсов: «Мы готовы законодательно обеспечить реализацию Послания президента Владимира Путина в регионе»

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов назвал Послание Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию «главным событием года» и отметил, что область имеет все необходимые ресурсы для реализации его основных положений.

Послание стало 25-ым в новейшей российской истории и 15-ым для Владимира Путина. На оглашении Послания присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены правительства РФ, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации.

В текущем году Послание было сосредоточено, прежде всего, на вопросах внутреннего социального и экономического развития России. Особое внимание глава государства уделил задачам, которые поставлены в майском указе и развернуты в национальных проектах. Комментируя итоги Послания, председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов назвал его главным событием года и подчеркнул, что задачи, обозначенные президентом, носят долгосрочный характер, однако результаты работы должны быть видны в ближайшее время.

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Владимир Нетёсов отметил, что работа регионального парламента сегодня полностью отвечает ориентирам, заданным главой государства.

– Особо сделан акцент на повышении качества жизни населения и работа в этом направлении в Воронежской области ведется системно и целенаправленно. Это программы развития образования, здравоохранения, культуры и спорта. Мы стараемся охватить помощью все слои и категории населения, закладывая в бюджет средства на совершенствование социальной инфраструктуры, оказание господдержки многодетным и приемным семьям, людям с ограниченными возможностями, – подчеркнул Владимир Нетёсов.

Он отметил, что результаты такой совместной работы всех ветвей власти в регионе получили высокую экспертную оценку.

– Воронежская область заняла 7 место в рейтинге регионов по качеству жизни. Причем данные эти максимально объективные, поскольку аналитики проводили оценку по 70 показателям, которые включают информацию о доходах населения, количестве рабочих мест, условиях проживания и безопасности, доступности образования, развитости транспортной доступности и многое другое, – напомнил Владимир Нетёсов.

Он отметил, что и в дальнейшем Воронежская областная Дума готова законодательно обеспечивать реализацию Послания Президента в регионе.

– В нем заложено масштабное увеличение мер господдержки семей и рождаемости, внедрение современных технологий во взаимоотношения граждан и государства, обеспечение большей доступности медпомощи, дошкольного образования. В связи с этим нам предстоит усовершенствовать ряд законодательных актов на региональном уровне. И такая работа уже ведется, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

По его словам, важным подспорьем для молодых семей являются различные социальные выплаты. В частности, в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2019 году будет Воронежской области направлено более 2 млрд рублей. Предусмотрены средства на обеспечение выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (823 млн рублей), предоставление регионального материнского капитала (253,3 млн рублей), предоставление ежемесячной денежной выплаты назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения им возраста трех лет (почти 950 млн рублей).

Говоря о решении проблемы доступности дошкольного образования, особенно ясельных групп, на которой акцентировал внимание в своем Послании Владимир Путин, спикер облдумы напомнил, что в 2018 году Воронежская область включилась в новый федеральный проект по созданию дополнительных мест для детей от двух месяцев до трех лет в детсадах. Регион получил крупнейший межбюджетный трансферт среди субъектов РФ – 1,4 млрд рублей на создание ясельных групп.

Чтобы обеспечить стопроцентную доступность ясельных групп для детей до трех лет, региональные власти построят 21 объект к 2021 году. Дошкольные учреждения откроют в рамках национального проекта «Демография», они создадут 1,7 тыс. мест для дошкольников. На эти средства поступит 1,3 млрд рублей из федерального бюджета.

Уже в текущем году в Воронежской области должны открыться 19 детских садов. Семь из них на 1670 мест появятся в Воронеже; 12 – на 1810 мест – в Бутурлиновском, Новоусманском, Рамонском, Лискинском, Хохольском, Калачеевском районах. В результате будут созданы 3,5 тысяч мест для дошкольников, из них 1254 – ясельные.

Еще одно важное направление по сбережению народа России, на которое обратил внимание Владимир Путин, – доступность всеобщей медицинской помощи, дальнейшее развитие системы амбулаторных и стационарных медицинских организаций.

Как отметил Владимир Нетёсов, начиная с 2019 года, в течение пяти лет планируются крупные инвестиции в здравоохранение Воронежской области, которые позволят улучшить материально-техническую базу медицинских организаций и кадровую ситуацию, снизить смертность – прежде всего трудоспособных граждан и младенческую, а также от болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний.

– В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе планируется закупить 24 передвижных медицинских комплекса, в том числе мобильные фельдшерско-акушерские пункты, мобильные флюорографы и маммографы, центры здоровья. В малонаселенных пунктах профилактические осмотры будут проводить мобильные бригады, – добавил председатель Воронежской областной Думы.

И еще одну важную меру, которую озвучил Владимир Путин, в контексте сбережения народа и поддержки семей – снижение налоговой нагрузки. Здесь принцип такой: больше детей – меньше налогов. В частности, президент предложил увеличить федеральные льготы на недвижимое имущество для многодетных. Семье не придется платить налоги за 5 кв. м за каждого ребенка в квартире и за 7 кв. м в доме. Кроме того, глава государства предложил полностью освободить многодетные семьи от уплаты налога 6 соток земли – это наиболее распространенные по площади участки. Ранее эту меру уже предусмотрели для пенсионеров и людей предпенсионного возраста.

Владимир Нетёсов отметил, что те задачи, решение которых Президент РФ Владимир Путин возложил в своем Послании на региональные органы государственной власти, в Воронежской области будут, безусловно, выполнены.