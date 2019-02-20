2019-02-20T16:30:53+03:00
Общество

В Воронеже пройдет фестиваль традиционной культуры "Русское лето"

Жителей города ждут встречи с литераторами, исторические дискуссии, концерты
Татьяна МИСТЮКОВА
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В минувший вторник, 19 февраля, губернатор Александр Гусев встретился с писателем Захаром Прилепиным. Литератор предложил организовать в Воронеже мультижанровый фестиваль традиционной культуры «Русское лето». Цель фестиваля - приобщение жителей к русским традициям и популяризация наших традиционных ценностей.

"Русское лето" планируется провести на нескольких площадках в течение четырех дней. В это время планируется провести творческие встречи с литературными деятелями, лекции и дискуссии по вопросам отечественной истории («исторических баттлы»), а также концерты, шоу реконструкторов и ярмарки. Кроме того, детей будет ждать отдельная программа с мастер-классами, спортивными соревнованиями и кукольными спектаклями.

Губернатор поддержал идею проведения "Русского лета" и предложил совместить его с мероприятиями фестиваля «Город-сад», который проходит в Центральном парке Воронежа в начале сентября и пользуется большой популярностью у воронежцев и гостей города.

- Приятно, что Воронеж хотят видеть площадкой для проведения фестиваля русской культуры. Такой формат востребован зрителями, а все, что связано с историей, с нашими корнями и патриотическим воспитанием, сегодня очень актуально, - отметил Александр Гусев.

Глава региона поручил своим заместителям вместе с организаторами фестиваля подробно проработать программу "Русского лета" и сроки его проведения.

НАША СПРАВКА

Захар Прилепин (род. в 1975 г.) - русский писатель, филолог, публицист. Заместитель художественного руководителя МХАТ им. Горького по литературной части. Помимо литераторства, известен своей общественно-политической, гуманитарной и военной деятельностью в Росси и странах ближнего зарубежья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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