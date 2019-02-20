Задача - увеличить внутренний региональный продукт в три раза - до трех триллионов рублей

Губернатор провел ряд встреч с потенциальными инвесторами, принял участие в пленарных заседаниях, рассказал об особой экономической зоне «Центр», а также подписал с рядом регионов соглашения о сотрудничестве.

ОЭЗ ОБЕСПЕЧИТ ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Так, Александр Гусев принял участие в панельной дискуссии: «Перезагрузка» инструментов развития территорий». Губернатор выступил с докладом на тему: «Почему в самый негативный период критики ОЭЗ Воронежская область все-таки приняла для себя решение о создании Особой экономической зоны?»

Он рассказал, что в течение последних 10 лет в Воронежской области наблюдается рост важнейшего экономического показателя - инвестиционной активности:

- Мы за 10 лет приросли в объемах годовых инвестиций в три раза. В конце прошлого года в объемах внутреннего регионального продукта мы перешагнули один триллион рублей. Поэтому с точки зрения инвестирования у нас все достаточно хорошо. Но мы перед собой, в соответствии с нашей стратегией, ставим задачу увеличить инвестиции за следующие 15 лет еще в три раза. И в три раза увеличить ВРП, то есть до трех триллионов рублей. Безусловно, к уже действующим многим механизмам нужны дополнительные рычаги, которые нам бы позволили этого достичь.

При этом самым главным таким рычагом должна стать особая экономическая зона «Центр» (находится в Новоусманском районе).

- Мы прекрасно понимаем, что особые экономические зоны в Центральной России существуют, их несколько, и они находятся рядом с нами. Мы не собираемся перетаскивать инвесторов. Мы для себя выбрали путь специализации и считаем, что у нас есть все возможности для того, чтобы в этой ОЭЗ развивать высокотехнологичные производства и предприятия. Поэтому сориентировались сейчас на взаимодействие с Ростехом в части радиоэлектроники и с Росатомом. Это будут два больших якорных инвестора, и через них мы постараемся завести высокотехнологичных резидентов, - подчеркнул губернатор.

Кроме того, Александр Гусев поделился с участниками форума своими планами по привлечению в «Центр» иностранного капитала:

- В рамках взаимодействия межправительственной российско-японской комиссии сейчас уже эта договоренность реализуется. По развитию ОЭЗ нас сейчас консультирует известный японский институт развития Номура, и мы очень надеемся через них же привлечь восточных, азиатских инвесторов. Это тоже очень важно, - подчеркнул глава региона.

Сейчас правительство Воронежской области завершает процедуры по оформлению ОЭЗ и в скором времени начнет запускать на территорию первых резидентов.

- Есть еще целый ряд перспектив, которые позволяют нам развивать ОЭЗ, но на одном моменте остановлюсь. В феврале мы подписываем все документы и готовы стартовать: ОЭЗ примыкает к Масловской индустриальной зоне, и на ней уже есть вся необходимая инженерная инфраструктура для того, чтобы начинать строить. А к моменту запуска мы в течение года-полутора обеспечим необходимый прирост энергоресурсов и позволим инвесторам к моменту завершения строительства выпускать продукцию. Считаю, что это решение правильное. Если говорить об отношении к унификации мер поддержки, то я выступаю за, но при сохранении того, что уже есть, - сообщил Александр Гусев.

Помимо воронежского губернатора на панельной дискуссии выступили представители бизнес-сообщества, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, министерства экономического развития РФ, а также руководители ряда регионов.

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СОГЛАШЕНИЯ С СОСЕДЯМИ

В тот же день на площадках инвестиционного форума Александр Гусев принял участие в подписании документов о сотрудничестве с рядом регионов ЦФО. Более подробно можно остановиться на двух соглашениях - с Орловской и Курской областями.

От Орловской области в процедуре принял участие губернатор, председатель правительства Андрей Клычков. Наши регионы намерены развивать взаимодействие по широкому спектру вопросов: создание благоприятных экономических условий для предпринимательской или иной хозяйственной деятельности, сотрудничество в сфере развития агропромышленного комплекса и подготовки квалифицированных кадров для предприятий АПК, участие в проектах и программах по формированию единого культурно-информационного пространства, развитие деловых связей в области образования и науки и т. д.

Затем Александр Гусев подписал план мероприятий по реализации Соглашения между правительством Воронежской области и администрацией Курской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2019 - 2023 гг. Со стороны Курской области документ заверил врио губернатора Роман Старовойт.

В Плане отражены общие вопросы межрегионального взаимодействия в конкретных сферах и отраслях, таких как предпринимательство, торговля, промышленность, развитие кооперационных связей, АПК, наука, вопросы семьи и молодежной политики, экология, охрана здоровья, культура, спорт, туризм и прочее.

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ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА

Также воронежский губернатор в Сочи встретился с главой представительства «МЕТРО АГ», вице-президентом по корпоративной политике METRO Group Алексеем Григорьевым.

Они обсудили работу торговой сети Metro Cash&Carry на территории Воронежской области и перспективы дальнейшего развития деятельности METRO Group в регионе. В частности, рассматривался план открытия сети розничных магазинов в рамках франчайзинговой программы «Фасоль». Александр Гусев отметил, что правительство региона заинтересовано во всех формах поддержки малого бизнеса на территории Воронежской области. Губернатор пригласил представителей компании принять участие в Предпринимательском форуме

им. Вильгельма Столля, где они смогут презентовать свою программу широкому кругу бизнесменов.

Кроме того, Александр Гусев и Алексей Григорьев обсудили тему органического земледелия в Воронежской области. Глава представительства «МЕТРО АГ» выразил заинтересованность компании в этом направлении, особенно с учетом стартующей региональной программы его поддержки.