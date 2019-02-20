В 2019 году в Воронежской области начнут строить восьмой интернат нового типа для пожилых граждан и инвалидов

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» на территории региона в 2019 году запланировано еще около 30 различных мероприятий – от внедрения современных форм и технологий в учреждениях социального обслуживания до проведения спортивных соревнований среди граждан пожилого возраста.

Речь об этом шла в ходе рабочей встречи председателя Воронежской областной Думы, секретаря реготделения партии «Единая Россия» Владимира Нетёсова и управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Воронежской области Александра Меркулова.

Сначала координатор партийного проекта «Старшее поколение» в Воронежской области Александр Меркулов вкратце подвел итоги реализации мероприятий в рамках партпроекта за 2018 год. Он отметил, что в целом намеченные планы были выполнены. По его словам, основные усилия были сосредоточены на обеспечении доступности организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста, обучении старшего поколения компьютерной грамотности, содействии их трудоустройства и организации досуга, обеспечении доступности медуслуг для пожилых граждан в сельской местности.

Кроме того, в рамках проекта «Старшее поколение» продолжилось развитие добровольческого движения в регионе («серебряное волонтерство»). В прошлом году в Воронежской области активные добровольцы старшего возраста становились участниками различных мероприятий, акций, организаторами выставок, инициаторами встреч для обсуждения насущных проблем, совместно с ГИБДД контролировали безопасность на дорогах вблизи школ и детских садов.

В текущем году все основные мероприятия, реализуемые в рамках «Старшего поколения» совместно с исполнительными органами государственной власти Воронежской области, безусловно, будут продолжены, отметил Александр Меркулов.

В 2019 году новый импульс получит развитие системы, направленной, на повышение качества медицинских услуг, в том числе благодаря развитию гериатрической службы. В первом квартале этого года для оказания амбулаторной помощи пожилым гражданам будут организованы специализированные кабинеты в Бобровской районной больнице и в Воронежской городской поликлинике № 3. Также в медучреждениях региона дополнительно появятся 30 гериатрических коек (Бобровской и Семилукской райбольницах, Воронежском городском клиническом центре специализированных видов медпомощи).

В целях обеспечения доступности организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста в селе Ярки Новохоперского района начнется строительство дома-интерната современного типа для престарелых и инвалидов. На это в бюджете Воронежской области в текущем году запланировано более 102 млн рублей. Это будет уже восьмой подобный объект на территории региона.

Проектом «Старшее поколение» в 2019 году также предусмотрено проведение мероприятий для развития государственно-частного партнерства в сфере стационарного социального обслуживания, а также привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению социальных услуг.

В текущем году среди новаций, призванных совершенствовать коммуникационные ресурсы и развитие интеллектуального потенциала воронежцев старшего поколения, впервые предусмотрены мероприятия и для граждан предпенсионного возраста. Совместно с департаментом труда и занятости населения Воронежской области ежеквартально запланировано проведение «Ярмарок вакансий», а также содействие в поиске подходящей работы не только для пенсионеров, но и предпенсионеров. Для них же будут организованы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию.

Владимир Нетёсов и Александр Меркулов обсудили и ряд других вопросов, касающихся совместной деятельности Воронежской областной Думы и регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

Подводя итоги встречи, председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов, подчеркнул, что на сегодняшний день основными целями федерального проекта «Старшее поколение», который входит в нацпроект «Демография», являются увеличение продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, а также увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Добиться этого помогут три приоритетные задачи, которые предполагается решить в ходе реализации проекта – согласование систем здравоохранения и социального обеспечения с потребностями старшего поколения, разработка и реализация программ долгосрочной помощи, создание благоприятных условий жизни и деятельности для людей пожилого возраста.

.

В рамках программ активного долголетия осуществляется работа по созданию условий для максимального продления социальной активности пожилых людей, профилактике социального одиночества и изоляции. Во все формы такой работы включены около пяти тысяч граждан старшего поколения.

Владимир Нетёсов также отметил, что в Воронежской области к участию в мероприятиях по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения» и федерального проекта «Старшее поколение» планируется привлечь около пять тысяч человек в течение ближайших шести лет.

– Общий размер финансирования оценивается в 340 млн рублей, в том числе федеральное финансирование составит 323 млн рублей, средства областного бюджета – 17 млн рублей, – сообщил председатель Воронежской областной Думы.