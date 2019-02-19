2019-02-19T13:00:08+03:00
Общество

В Воронеже теплотрасса "греет" двор

Даже в лютые и снежные зимы у дома на улице Фридриха Энгельса не замерзает проталина
Елена ФЕДЯШЕВА
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Жители многоквартирного дома №12 по улице Фридриха Энгельса уже несколько лет пытаются решить проблему с теплоизоляцией трубы, проходящей через двор. «Комсомолка» писала об этом дворе прошлой зимой – в нем даже в любые и снежные зимы чернеет проталина: настолько велики потери тепла системы отопления и горячего водоснабжения

- Мы, совет МКД неоднократно обращались во многие инстанции - просили сделать летом теплоизоляцию трубы, передающей горячую воду от котельной до нашего дома. К сожалению, никаких мер принято не было, - рассказал житель дома. - У нашей ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж" самая высокая в Воронеже стоимость 1 Гкал тепловой энергии - 2 263,69 руб. Мы думаем, что все потери тепла (не только в нашем доме) они компенсируют, именно, самым высоким в городе тарифом.

Мы связались с представителем теплоснабжающей организации, обслуживающей многоэтажку. Фирма находится в Санкт-Петербурге.

- Отсутствие снежного покрова в местах прокладки участка тепловой сети диаметром 200 мм протяженностью 55 метров к жилому дому по ул. Фридриха Энгельса 12 обусловлено малой глубиной залегания строительных конструкций канала, - пояснили в «Газпром теплоэнерго». - Теплоизоляция трубопроводов находится в удовлетворительном состоянии.

Тем не менее, компания запланировала на июль 2019 года работы по выполнению шурфа для проведения визуального исследования трубопроводов. Также в предстоящем летнем сезоне канал теплосети снабдят вентиляцией. Это даст возможность осуществить вывод теплого воздуха на поверхность и минимизировать таяние снега в области теплотрассы.

- Согласно показаниям электронных приборов учета тепловой энергии, потери по температуре теплоносителя составляют менее 2%, что находится в рамках погрешности приборов, - отметил представитель теплоснабжающей организации. - Гидравлические испытания данных тепловых сетей проводятся ежегодно. В ходе испытаний, а также эксплуатации дефектов на этом участке тепловой сети не выявлено, что позволяет обеспечить надежное теплоснабжение потребителей. В тарифе ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» на тепловую энергию, установленном для потребителей города, тепловые потери определены в соответствии с нормативами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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