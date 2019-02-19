Воронежские полицейские рассказали о семи частых схемах мошенничеств

Проанализировав обращения воронежцев по поводу мошенничеств, воронежские полицейские систематизировали аферы. Самых распространенных видов обмана оказалось семь.

1. Благотворительные фонды и частные сборы на лечение. Мошенники используют самые разные схемы для сбора денег. Чтобы уберечься от их происков, перед тем, как отправлять деньги фонду или частному лицу, нужно проверить детальные отчеты о поступлениях и тратах; информацию о том, на что уйдут средства, а также конечную цифру сборов; о человеке или фонде, который собирает средства.

Если у вас есть какие-либо сомнения или вы не смогли отыскать нужную информацию, обратитесь напрямую в фонд. Честные организации расскажут вам о себе и своей работе. Мошенники же создают эмоциональный шум, не предоставляя подробной информации.

2. Взлом аккаунта. Большая часть пользователей соцсетей сталкивалась с сообщениями о просьбе помочь в трудной ситуации. Мошенникам всегда нужны только деньги. Выступая от имени близких и друзей «разводимого» человека, они придумывают самые разные истории.

Нужно перезвонить родственнику или знакомому, от имени которого пришло сообщение. Если вы общаетесь редко, попросите дать номер телефона, по которому вы сможете связаться. Не переводите деньги человеку, пока не пообщаетесь с ним лично.

Чтобы обезопасить свой аккаунт от взлома, придумайте себе надежный пароль, который состоит из 9 знаков и более, содержит заглавные буквы, цифры и символы.

3. Фишинговые приложения и сайты. Фишинг — вид интернет-мошенничества, при котором данные пользователя попадают к мошенникам через фальшивые приложения и сайты. Аферисты создают копию популярного сайта или приложения и активно ее распространяют. Предлоги для перехода по ссылке могут быть самые разные: от уведомлений о посетителях страницы до угроз слива интимных фото. В любом случае не открывайте ссылки и приложения от незнакомых людей.

Перед переходом по ссылке проверяйте правильность адреса. Мошенники часто используют в своей работе ошибки. Например, адрес vkontakte.w8.ru не относится к социальной сети «ВКонтакте» и может быть использован для фишинга.

Современные браузеры имеют защиту от фишинга и предупреждают пользователя о небезопасности сайта. Но мошенники могут послать ссылку по СМС. Не открывайте сообщения с незнакомого адреса, их лучше сразу удалить.

4. Выигрыш призов или внезапное наследство. Вас попросят оплатить доставку подарка или работу юриста, который подготовит бумаги о наследстве. Схема с подарками часто применяется к пользователям, которые участвуют в розыгрышах по репостам. Чтобы раскусить мошенника, достаточно попросить доказательства о том, что выиграли именно вы, а не кто-то другой.

5. Группы «Отдам даром». Участники таких групп предлагают обменять или просто подарить ненужные вещи. Чтобы получить ее бесплатно, участник сообщества делает репост интересующей записи. После определённого времени даритель сам выбирает человека из списка поделившихся и договаривается о сделке.

Отличить обман можно по таким признакам:

1. Закрытые комментарии и отсутствие подписи в объявлениях.

2. Вас просят оплатить доставку. В реальной жизни никто ею не будет заморачиваться.

3. Передача вещей происходит не напрямую. В группах мошенников сделки происходят через гаранта - посредника между получателем и дарителем. Он предостерегает вас о мошенничестве, а затем просит оплатить свои услуги и доставку товара. Позже гарант сообщает вам, что продавец оказался недобросовестным, и возвращает вам стоимость доставки, но свои услуги не компенсирует.

6. Аферы в Instagram. Мошенники создают фейковые аккаунты с обещаниями бесплатных брендовых вещей или скидок. Вы делаете репост, заполняете анкету, на почту приходит уведомление о выигрыше и номер кошелька, через который можно оплатить доставку. Когда профиль собирает достаточно денег, злоумышленники его удаляют. Если вы сомневаетесь в подлинности профиля, напишите напрямую представителям официального магазина.

Другая схема — аккаунты для накрутки лайков и подписчиков. Такие профили предлагают за небольшую плату сделать вашу страницу популярной, а после перевода нужной суммы пропадают.

7. Мошенники в Twitter. Размер одного твита составляет 140 символов, поэтому среди пользователей широко распространены сервисы для сокращения ссылок. И мошенники этим пользуются. За короткой ссылкой можно спрятать фишинговые и вредоносные сайты. Поэтому не стоит переходить по ссылке, если вы сомневаетесь в профиле, который её распространяет.