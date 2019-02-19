Память о войне в Афганистане важно передавать поколениям

Митинг, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана, состоялся в минувшую пятницу, 15 февраля, в Воронеже у памятника воинам-интернационалистам. Прообразом монумента послужил реальный человек - наш земляк, капитан Юрий Лукьянчиков, который геройски погиб в Афганистане 23 июля 1985 года.

Та война закончилась 30 лет назад, 15 февраля 1989 года. Тогда советские войска покинули Республику Афганистан. Для нашей армии она продлилась 10 лет и унесла 15 тыс. человек, в том числе порядка 160 воронежцев.

К отлитому из бронзы Юрия Лукьянчикову пришли представители власти и духовенства, ветераны-афганцы и их родственники. Некоторые взрослые пришли вместе с детьми. Все они поклонились павшим героям, принесли венки и цветы, поделились своими воспоминаниями о погибших в Афгане товарищах.

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- Очень важно передавать эту память следующим поколениям. Важно, чтобы дети понимали – они живут в мирное время благодаря многим людям, отдавшим за этот мир свои жизни. Это страшная цена, и надо сделать все возможное, чтобы нашей стране никогда не пришлось платить ее снова, - подчеркнул присутствующий на митинге заместитель председателя Воронежской городской Думы Алексей Пинигин.

Стоит отметить, что мероприятия, посвященные 30-летию окончания военных действий в Афганистане, будут проходить в городе в течение всего года, и включат в себя уроки мужества в школах. Их проведут педагоги вместе с представителями ветеранских организаций.