В Воронежской области предложили ввести нормативы по газовому оборудованию и наказание за их нарушение

В Воронежской области более 892 тыс. газифицированных домов и квартир. Только за последние три года жертвами отравления угарным газом стало более 150 человек, из которых 37 погибло, в том числе 7 детей. Об этом сегодня рассказал на планерке в правительстве области руководитель следственного управления СК РФ Кирилл Левит:

- Во всех случаях причиной тяжких последствий является образование так называемой обратной тяги. Ее причины: отсутствие технического обслуживания и ремонта дымоходов и вентиляционных каналов, в том числе не проведения работ по проверке и восстановлению из герметичности, наличие на оголовках антенн прочего оборудования, отсутствие надлежащего технического обслуживания газового оборудования, непредоставление допуска в жилые помещения специалистов для проверки домоходов и вентиляционных каналов, что приводит к их засорам.

При этом, по его словам, многих бед можно было бы избежать, если бы вовремя проводилось техобслуживание и ремонт газового оборудования:

- В Воронеже фактически монополистом в этой сфере стало ООО "Артель". У этой фирмы отсутствуют какие-либо положения о порядке производства работ и оформления их результатов, не определены процедуры приемки услуг и контроля их качества, не установлена жесткая отвественность исполнителя за нарушение договора. Более того, сегодня "Артели" и ей подобным даже не нужно иметь лицензию от МЧС. Вся деятельность таких организаций - формальный ежеквартальный обход квартир. Нарушений в ходе таких обходов не выявляется. Усугубляет ситуацию отсутствие административной ответственности за безопасное использование газового оборудования.

Кирилл Левит подчеркнул, что сегодня федеральное законодательство не предусматривает наказания и каких-то серьезных штрафных санкций за нарушений в этой сфере:

- В связи с этим предлагаем на региональном уровне ввести нормативы по обслуживанию газового оборудования, вентиляционных и дымовых каналов, а также административную ответственность за их нарушение, наделить государственную жилищную инспекцию функцией контроля за организациями по техобслуживанию.

Кроме того, Кирилл Левит рассказал, что в сталинках и хрущевках герметичные пластиковые окна нарушают циркуляцию воздуха в помещениях, что в совокупности с другими факторами приводит к возникновению той самой обратной тяги и при утечке газа превращает комнату в газовую камеру. А двойной-тройной стеклопакет увеличивает силу разрушающего воздействия в случае взрыва в разы.

Руководитель государственной жилищной инспекции области Диана Гончарова также отметила, что в большей степени вина в трагедиях лежит на самих гражданах, которые допускают переоборудование, переустройство системы без согласования с профильными организациями, а наказания за нарушения не существенны.

- Отмена лицензирования организаций, которые осуществляют обслуживание газового оборудования, была не продуманной мерой. Тут нужно вернуться к жесткому регулированию. Необходимо, чтобы персонал был обучен. Мы предлагаем на уровне региона сформировать реестр, где бы учитывались эти организации, - отметила Диана Гончарова.

По ее словам, сегодня жилищная инспекция не может оценить качество проверок, только тот факт, что они проводились.

- По области ожидается сплошная проверка, чтобы проверить все технические моменты, связанные с эксплуатацией, и разрешительную документацию, которая выдавалась на момент подключения индивидуального оборудования, - рассказала руководитель ГЖИ.