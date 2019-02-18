Воронежский фермер выращивает американских и благородных оленей

В селе Новохарькова Ольховатского района коренные жители говорят на смеси русского и украинского, что придает их говору не только особенное благозвучие, но и изрядную долю юмора. До Воронежа отсюда километров 200 будет.

Еще про Новохарьковку можно сказать, что она обладает своей животной силой. Здесь на тысяче гектаров живут порядка тысячи голов оленей четырех видов - средне-европейский благородный олень, белохвостый (виргинский, США) олень, европейская лань, косуля. С ними вполне мирно соседствуют кабаны, муфлоны (бараны с красивыми завитыми рогами) и зайцы.

- Тысяча гектаров у нас разделена на две огороженные территории. Каждая имеет свое назначение - для приема животных, передержки их на время карантина, для организации стад (разделения животных по полу, возрасту, по месту происхождения). Это позволяет вести более- менее направленную селекцию. И реально мы подобрали виды, породы, количество животных, которые равномерно потребляют все, что предлагает природа, - рассказал владелец охотхозяйства Анатолий Спиваков.

Глава охотхояйства Анатолий Спиваков.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

ЧТО НА ОБЕД?

Живут все животные в условиях, максимально приближенных к дикой природе, от которой их отделяет забор-сетка. Впрочем, есть еще одно отличие - животных хорошо и регулярно подкармливают кукурузой, овсом, ячменем, ароматным сеном люцерны.

Животных зимой подкармливают кукурузой.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

Кормить оленей людям помогают лошади. Они тянут сани, с которых работники ссыпают "дорожкой" кукурузу. На звук упряжки из леса начинают подтягиваться благородные олени. К лошади и работникам они привыкли уже настолько, что не боятся подходить довольно близко - где-то на расстояние 10 метров. Олени хорошо различают запахи, голос людей. Животные не спешно наклоняют свою тяжелую ветвисто-рогатую голову, берут зерно, вдумчиво его пережевывают. Затем поднимают голову, осматриваются и снова начинают есть. Перекусы происходят, как положено благородному оленю, не спеша.

А вообще, раньше всех на кормушки приходят группами косули. Из оленей они едва ли не самые трепетные и боязливые.

- Косуля может быть обижена практически любым - начиная от кабана и даже благородного оленя и заканчивая лисой. Рыжая может утащить слабого косуленка. Есть тут у нас и такие хищники, как филины, вороны, коршуны. От них никуда не деться. Косули успевают подкормиться, но при любом шорохе тут же прячутся. Потом приходят чаще всего лани и благородные олени. Последние - самые главные, не боятся никого, даже диких кабанов. Иногда могут наглеть - поев, улечься рядом с кормом и никого к нему не подпускать. Мы тогда берем рогатки, заряжаем в них желуди и метров с 20 стреляем в животных, чтобы они ушли и дали другим поесть, - рассказал Анатолий Спиваков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/692545" frameborder="0"></iframe> Кормление оленей.Татьяна МИСТЮКОВА

Лани могут кормиться вместе с американскими оленями. Последние, пожалуй, меньше остальных боятся людей. Кабан чаще приходит по темноте. Он не гнушается мышами, ужами, находит яйцекладки, может легко съесть приплод зайчат, своих же ослабленных поросят и даже разорвать слабых парнокопытных из оленьих.

Но человек лишь прикармливает животных, другую часть корма они добывают самостоятельно в лесу. От такого рациона животные чувствуют себя очень хорошо. Усиленный корм особенно нужен для самок, которые сейчас вынашивают детенышей.

- Корм влияет на качество и количество потомства, матери быстрее восстанавливаются после родов и через положенный срок снова способны выносить потомство. В природе для оленя самое большое лакомство - желудь и орех. В этом году у нас в них недостатка не было. А когда человек к ним добавляет еще и качественные корма, получается достаточно совершенный баланс. Мы устанавливаем специальные столбики с солонками, заправленные самыми разными видами соли, в том числе с разными микроэлементами. Для профилактики болезней органов дыхания добавляем в брикеты с солью ментол и даем их животным теплой осенью. Плюс под столбиками с одной стороны насыпан мел, с другой бентонитовая глина, богатая минералами и микроэлементами - кобальтом, селеном, железистыми соединениями. Это полезно для крови, помогает животным подготовиться к гону, выносить здоровых детенышей.

КОГДА НЕ ДО ЕДЫ И ПИТЬЯ

У косулей гон происходит в августе, у благородного оленя - в сентябре-октябре, лань - октябрь, американский олень и дикий кабан - ноябрь-декабрь. К этому периоду животные полностью пришли в форму - от эстрогенов до физической силы у них все готово к спариванию.

Благородные олени - крупные, сильные и красивые животные.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

Благородный олень отдает всего себя в борьбе за любовь самок. В болотцах они вырывают небольшие ямки, наполняют их мочой. Вымазываются в этой ароматной инстанции, и в такой боевой раскраске, с ревом идут завоевывать любовь. Самый сильный тот, у кого самый мощный рев. Если кто-то из самцов так не считает, происходит поединок рога-в рога:

- С разгона они сцепляются друг с другом, нередко могут сломать сопернику шею. В драку может ввязаться третий самец - с разбегу ударить в бок конкуренту. Бывает, что олени в таких поединках погибают. Затем альфа-самец самец, который сформировал себе гарем из 5-12 самок, практически все время их обороняет. Из них выбирает тех, которые пришли в охоту, и в период оплодотворения он их покрывает. И вот тогда ему не до еды и не до питья - только оборона и покрытие. Через две недели такой жизни бывают случаи, что олени погибают - у них не остается сил даже подняться на ноги. Быстрее всех восстанавливаются откормленные самцы - в течение следующего месяца после гона снова набирают массу. У американских оленей часть самых развитых самочек, родившихся весной, может оплодотворяться уже в декабре того же года,- отметил Анатолий Спиваков.

Потомство оленихи приносят с апреля по июнь в зависимости от вида. У благородного оленя и лани чаще всего рождаются по одному детенышу, у косули и американского оленя -по два, иногда по три.

ВСЯ СИЛА В РОГАХ?

Конечно, мы не могли не спросить о силе рогов для мужского здоровья. Выяснилось, что их действие сильно преувеличено. В то же время молодые рожки "панты" (старые закостеневшие не подойдут) богаты биологически активными веществами, что благотворно влияет на иммунную систему организма, обостряет органы чувств, дает больше жизненных сил.

Благодаря усиленному корму даже в конце зимы животные чувствуют себя хорошо.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

СПРАВКА "КП":

Средне-европейский благородный олень имеет рога с большим количеством отростков (не менее пяти), которые образуют своеобразную узнаваемую крону на вершине рога.

Белохвостый (виргинский) олень - наиболее распространённый вид оленевых в Северной Америке. Своим названием обязан хвосту, верхняя сторона которого коричневая, а нижняя - белая. Убегая, олень поднимает хвост, сигнализуя сородичам об опасности. Рога носят только самцы. Оба рога имеют форму полумесяца, выпуклого вперёд и в стороны. На каждом из рогов от шести до семи отростков.

Европейская косуля - некрупный изящный олень со сравнительно коротким туловищем, задняя часть которого несколько толще и выше передней. Рога у самцов сравнительно, более или менее вертикально поставленные и лирообразно изогнутые, у основания сближенные.

Лань - олень средней величины, распространённый в Европе и Передней Азии. Для него характерны широкие лопатообразные рога, в особенности у зрелых самцов, а также пятнистая летняя окраска.

Муфлон - жвачное парнокопытное животное рода баранов. Является ближайшим родственником домашней овцы.