2019-02-15T10:55:25+03:00
Экономика

ВТБ развивает сотрудничество с администрацией Владимирской области

14 февраля в рамках Российского Инвестиционного Форума в Сочи заместитель президента–председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписали соглашение о сотрудничестве
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Документ определяет основные направления взаимодействия сторон в реализации экономической, инвестиционной и социальной политики на территории Владимирской области: развитие и внедрение современных банковских технологий и банковской инфраструктуры, поддержка инноваций и модернизации промышленного комплекса, развитие системы кредитования физических и юридических лиц (в том числе с использованием механизмов господдержки), финансово-экономический консалтинг, участие банка в приоритетных проектах, направленных на укрепление социально-экономического потенциала региона.

При поддержке ВТБ в области уже реализован ряд инициатив в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в частности, строительство котельной и замена уличного освещения. Также банк обслуживает фонд капитального ремонта и единый расчетно-информационный центр Владимирской области, что позволяет жителям оплачивать коммунальные услуги по единому платежному документу и без комиссии.

«Подписанное соглашение позволит укрепить партнерские отношения ВТБ и администрации Владимирской области, откроет новые перспективы для сотрудничества, прежде всего, в реализации программ, нацеленных на социально-экономическое развитие региона. Одним из стратегических направлений в рамках взаимодействия будет поддержка малого и среднего бизнеса, в том числе с использованием действующих механизмов льготного кредитования», – отметил в ходе встречи Денис Бортников.

«Сотрудничество банка ВТБ и Владимирской области одинаково интересно и важно для обеих сторон. Моя команда нацелена на развитие в регионе промышленных и сельскохозяйственных предприятий, всех секторов экономики и социальной сферы. Уверен, ВТБ станет в этом деле нашим партнёром на долгие годы», – прокомментировал Владимир Сипягин.

ВТБ во Владимирской области обслуживает более 4 тысяч предприятий и организаций. Основная часть кредитного портфеля приходится на сегмент среднего и малого бизнеса. За 2018 год он увеличился на 12% и превысил 13 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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