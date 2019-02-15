Сын Виктора Цоя: Когда слышу плохое «Кино», стараюсь быстрее пройти мимо

14 февраля в Event-Hall пройшел концерт «Симфоническое КИНО». Хиты легендарной группы в сопровождении симфонического оркестра сыграл гитарист «Кино» Юрий Каспарян. Художественным оформлением программы занимался сын Виктора Цоя Александр, который создал для проекта видеоряд в стилистике культового коллектива.

Перед концертом «Комсомолка» пообщалась с Александром Цоем, Юрием Каспаряном и автором оркестровок Игорем Вдовиным - о «Кино», каверах и рэперах.

FACE И ЛОБОДА – ЭТО КЛАССНО, НО У НАС НЕ ПРО ТРЕНД, А ПРО ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ

- Ребята, проекту «СимфоКИНО» уже восемь лет, вам не надоело исполнять одни и те же композиции? Сейчас ведь уже многие оркестры исполняют рок. Вы не хотите сделать, скажем, коллаборацию с рэперами, они в тренде, - поинтересовалась «Комсомолка».

Юрий Каспарян: - Чтобы рэпер зачитал «Группу крови»? Это еретическая дорожка, я считаю.

Юрий Каспарян.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Александр Цой: - Меня полностью утраивает оркестр. Это достаточно круто и трендово.

Игорь Вдовин: - По поводу рэперов, Face это классно, но понимаете, в чем дело: у нас проект не предусматривает вокальной составляющей. Одни и те же песни играть, конечно, не самое интересное дело для экспериментатора. Конечно, было бы классно пригласить Лободу, но у нас другая история. Это некое музыкальное приношение, переосмысление. Поэтому у нас нет задачи коллаборировать с кем-то свирепо. Зато у нас поют зрители в зале.

- А как же привлекать молодых зрителей? «Кино» в бытность возникновения слушали юные. Сейчас в зале те, кому за 40-50…

Ю.К.: - Я, например, знаю, как минимум, пять девочек чуть старше моей внучки, которые распевают песни «Кино». Как-то молодежь интересуется.

А.Ц.: - Да, как-то молодежь в достаточном количестве привлекается. Без наших усилий по попаданию в тренд. Поэтому привлекать молодую аудиторию свыше этого коллаборацией с Фейсом или кем-то еще проекту не нужно. Мы не стремимся к тому, чтобы попасть на «Песню года».

- Молодежь не слушает «Песню года», зато слушает рэперов.

И.В.: - «Симфоническое Кино» - проект реактивно самосуществующий. У нас нет никаких продюсерских сил, которые придумывают хитрые рекламные схемы. Это все существует каким-то странным образом. Возможно, это и к лучшему. Мне это даже и нравится.

Игорь Вдовин.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«ЛЕТО» - ТРОГАТЕЛЬНЫЙ И ПРИКОЛЬНО СДЕЛАННЫЙ ФИЛЬМ

- Почему сейчас музыканты не пишут настолько значимые песни как у «Кино»? Не получается? Повода нет? Условий? Время не то?

А.Ц.: - Может, они хотели бы…но не получается. Авторов и групп, которые пишут песни большой значимости, всегда бывает не очень много. По пальцам пересчитать. Может, скоро появится кто-нибудь. Ждем.

- Александр, а вы сами исполняете песни отца? Или боитесь «испортить»?

- Не исполняю. Потому что этого не нужно делать мне. Он классно исполнял. Так чего ради мне это делать? Какой смысл?

- Если вы в переходе услышите песни «Кино», от души, но фальшиво. Скажете уличным музыкантам, что лучше не надо этого делать?

А.Ц.: - Я обычно стараюсь быстрее пройти мимо. Чтобы меньше этим наслаждаться. Потому что да, мне чаще не нравится, чем нравится.

Александр Цой.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- А чьи-то каверы нравятся?

- Бывают удачные. Самый крутой кавер на группу «Кино», который существует, это, наверное, Zdob Si Zdub на песню «Видели ночь».

- Смотрели фильм Кирилла Серебренникова «Лето»? Какие впечатления?

Ю.К.: - Начал, но не смог досмотреть. Все смутило. С точки зрения участника событий. С точки зрения музыкальных вставок, фильм хороший. Но в целом мне было тяжело смотреть. Не стал себя мучить.

А.Ц.: - Мне скорее понравилось. Я не был участником этих событий, так что в качестве фантазийной версии происходящего он меня порадовал. Довольно милый, трогательный. Просто не нужно воспринимать его как что-то исторически верное. Это просто фантазия на тему. И прикольно сделанная.

«КИНО» В ЦИФРЕ И НА ВИНИЛЕ

- Александр, кроме проекта «СимфоКИНО» работаете над сохранением наследия Виктора Цоя?

- Практически по всем фронтам. Сейчас выйдет отреставрированная «Группа крови» на виниловой пластинке. И постепенно весь каталог. Найденные лучшие копии будут оцифрованы. Просто это непростой и небыстрый процесс. Не хочется облажаться. Хочется сделать качественно. Постепенно весь каталог будет выпущен в каком-то классном виде.

- Вы собирались сделать и выставку художественных работ Виктора Цоя...

- Работаю над этим. Просто я не из этого мира, не могу организовать классную выставку сам. Нужен человек, который сделает. Пока мы с таким человеком не встретились. Который был бы заинтересован и готов. Надеюсь, рано или поздно и этот проект осуществится.

- Коллекционеры проявляют интерес к работам Цоя?

- Регулярно просят дать на аукцион или просто продать какие-то работы. Но я в этом не заинтересован.

БЫТЬ СЫНОМ ЛЕГЕНДЫ БЫВАЕТ НЕ ОЧЕНЬ ЛЕГКО

- Вы бы хотели прожить такую яркую по насыщенности жизнь, как у отца?

- Я уже ей живу. А такую же… не знаю, смогу ли я стать настолько крутым, как он. У нас разные ситуации, разные исходные данные. Я просто пытаюсь прожить свою классную жизнь.

- Вообще сложно быть сыном легенды?

- Да, все, что вам представляется, - так и есть. Практически никакой мой контакт с внешним миром сложнее покупки воды в магазине - не анонимный. Это очень достает. Иногда хочется быть человеком из толпы. Когда ты постоянно сталкиваешься с готовыми представлениями людей о тебе. Бывают приятные случаи. Часто неприятные. Бывает не очень легко.

Александр Цой.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Расскажите про свою группу «Ронин». Когда планируете гастролировать?

- В какой-то момент обязательно будем. Планируем собраться для записи второго альбома, который позволит нам сделать обширную программу для концертов. Потому что выступать с пятью песнями не будешь. Так что все в планах, но не хочется это из себя выдавливать.

- Юрий, в прошлом году ваша бывшая жена Джоанна Стингрей прилетала в Россию, вы встречались. А вообще вы часто общаетесь? Или это единственная встреча спустя многие годы?

- Когда бывал в Америке, мы с моей женой Наташей навещали ее. Она сейчас заканчивает книгу. К марту будет готово. Интересно будет почитать.

- Для советского времени ваш роман был чем-то невероятным: жениться на американке...

- Было прикольно. Особенно моим родителям. Они были в шоке, когда узнали. Весь мир перевернулся!

- Не хотели уехать за ней в США?

- А как? Я играл в группе «Кино». Что мне делать в Америке? Там мне делать было нечего...