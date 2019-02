Выходные в Воронеже: "Дыхание весны", концерт Преснякова, симфо-рок

ЮБИЛЕЙ ПРЕСНЯКОВА

17 февраля в столицу Черноземья в рамках юбилейного тура приедет Владимир Пресняков. Всероссийское турне известного артиста, первое за долгие годы, включит в маршрутный лист более 15 городов - от Воронежа до Владивостока. Тур посвящен 50-летию музыканта.

Владимир Пресняков громко вернулся в ТОП всевозможных чартов с суперхитами "Неземная" и "Слушая тишину". Кроме новых композиций артист обещает поклонникам любимые песни, а также качественный звук и свет.

Концерт пройдет 17 февраля в Event-Hall, начало в 19.00 (6+).

МУЗЕЙ В КИНО: «Я, Клод Моне»

16 в кинотеатре "Спартак" покажут фильм из цикла о художниках. В ленте «Я, Клод Моне» любимый во всем мире художник откроется зрителям с новой стороны: фильм рассказывает о самых мрачных моментах его жизни - историю о том, как автор залитых солнцем полотен переживал одиночество и даже депрессию, но нашел спасение в творчестве. Опираясь на письма и другие личные записи Моне, авторы фильма создают портрет художника, который не только положил начало импрессионизму, но и стал одним из самых влиятельных живописцев XIX и XX вв. Начало в 15.00.

СИМФОРОК

15 февраля симфонический оркестр RockestraLive привезет в Воронеж новую программу. В этот раз коллектив даст клубный концерт. Музыканты привезут новое шоу v4.0, которое никто еще не видел. Прозвучат хиты The Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, David Bowie, Rammstein, Prodigy, Linkin Park, System of a Down, Korn, Slipknot, Imagine Dragons, Coldplay, Muse, Radiohead, Placebo, The Cranberries, No Doubt, Michael Jackson, a-ha и другие.

Зрителей ждет живой звук, фантастический видеоряд, невероятный свет и мурашки по коже, ведь RockestraLive называют оркестром, под который нельзя усидеть на месте. На концертах коллектива красота звучания классических инструментов сплетается воедино с напором и драйвом рок-музыки. Рок звучит еще мощнее, когда его играет настоящий симфонический оркестр.

RockestraLive выступит в клубе Aura 15 февраля в 19.00.

ТЕАТР В КИНО: «Адриана Лекуврер»

17 февраля в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция из Метрополитен опера. Покажут спектакль «Адриана Лекуврер» - это регулярно исполняемая опера Франческо Чилеа. Его партитура дышит любовью всех оттенков: это и ликующая страсть двух молодых любовников - главной героини оперы и графа Мориса Саксонского, и годами испытанная, не решающаяся быть озвученной, нежная привязанность к Адриане режиссера Мишонне, и ослепляющее, с горьким привкусом утраченной взаимности, чувство к Морису принцессы де Буйон.

В своей новой постановке режиссер Дэвид Маквикар остается верен себе: спектакль историчен, подробен, роскошен. На сцене - барочный балет, камзолы и кринолины, блеск дворцов и проза театрального закулисья. Одним из главных действующих лиц постановки становится театр: декорации воссоздают его точную барочную модель - на таких же подмостках 300 лет назад блистала настоящая Адриана.

Главные партии исполняют: Анна Нетребко, Петр Бечала, Анита Рачвелишвили, Карло Бози, Амброджо Маэстри, Маурицио Мураро. Начало в 15.00.

ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ

15 февраля в зале на Кирова, 8 открывается ежегодная выставка декоративно-прикладного творчества «Дыхание весны». Умельцы Воронежа покажут свои новые работы в техниках бисероплетения, резьбы по дереву, ткачества, вязания, валяния, лоскутного шитья, создания кукол и украшений.

На открытии выставки выступит фольклорный ансамбль "Паветье" под управлением Александры Самотягиной. Начало в 15.00.

В программе выставки мастер-классы, участниками которых смогут стать все желающие.

Выставка "Дыхание весны" продлится до 4 марта, вход свободный.

ВЫСТАВКА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПЛАКАТОВ

В фойе второго этажа Дома актера работает выставка академика Российской академии художеств Олега Савостюка.

Народный художник России давно уже сроднился с Воронежем: по городу ездят автобусы и троллейбусы, оформленные рисунками Савостюка, в области несколько лет проходят пленэры, созданные по его инициативе, он много лет возглавляет аттестационную комиссию нашего художественного училища. И, конечно, мастер много пишет Воронеж и воронежцев. Работает Олег Михайлович в узнаваемой плакатной манере. И в этот раз воронежцам как раз показывают выставку театрального плаката работы мэтра. Савостюк создавал плакаты и афиши к балетам Большого театра.

Выставку можно посмотреть бесплатно до конца февраля.

Олег Савостюк.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КАЛЕНДАРЬ ПИРЕЛЛИ

В музее имени Крамского показывают снимки известного британского фэшн-фотографа Тима Уокера, который проиллюстрировал календарь Pirelli за 2018.

Сделать съемку для календаря компании Пирелли очень престижно для фотографа. Свою историю это эксклюзивный календарь, который выпускается ограниченным тиражом и не бывает в продаже (купить его можно только на аукционе), а распространяется он среди випов, начал в 1964-м. Первую съемку для него делал официальный фотограф «Битлз» Роберт Фриман. Календарь стал сенсацией, с тех пор сняться для него считается честью. В свое время на страницах календаря побывали супермодели Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбел, Кейт Мосс, Хайди Клум, Жизель Бюндхен, Наталья Водянова, актрисы Софии Лорен, Пенелопа Крус, Мила Йовович, Дженнифер Лопес, Моника Белуччи.

Особенностью календаря 2018 года стало то, что для него снялись исключительно темнокожие модели. Компания «Пирелли» в своем ежегодном календаре старается отражать актуальные проблемы. В 2018-м завуалировано проиллюстрировали проблему дискриминации в фэшн-индустрии. Тим Уокер привлек к съемкам 18 звезд и молодых талантов, среди которых музыканты, актеры, телеведущие, писатели, модели. К примеру, Наоми Кэмпбелл сыграла Королевского Палача, актриса Вупи Голдберг превратилась в Герцогиню. Съемки календаря проходили в Лондоне в мае 2017 года, были созданы уникальные костюмы и декорации, над которыми работали выдающийся английский сценограф Шона Хит и главный редактор британского Vogue, икона современного мира моды Эдвард Эннинфул.

Выставка продлится до 17 марта.

ДУХОВНЫЙ ИМПРЕССИОНИЗМ

В музее имени Крамского последние дни работает выставка «Свет и воздух». Проект представил работы столичной художницы Валентины Диффинэ-Кристи, ученицы Константина Юона, чей стиль искусствоведы называют «духовным импрессионизмом».

- Становление Валентины Диффинэ-Кристи как зрелого мастера происходило в годы жесткого диктата государства в искусстве, требовавшего от творческих деятелей проявлений соцреализма. В передаче цвета и света не должно было прослеживаться влияния живописи импрессионистов - они были запрещены как представители разлагающегося капиталистического запада, - сообщили в музее. - Художницу обвиняли в формализме и даже исключили из института, но со временем восстановили. Удивительно, как ей удавалось выполнять идеологические заказы, изображать заводскую и колхозную жизнь, но при этом, ни разу не изменить своему стилю. Передовики производства кисти Диффинэ-Кристи написаны в характерной и хорошо узнаваемой легкой манере.

Последний период творчества Валентины Диффинэ искусствоведы характеризуют как «белое на белом», художница писала фактически только белилами, лишь иногда немного добавляя к ним другие краски. Широкое признание творчества художницы в России началось уже после ее смерти - с 2011 года.

Выставка представила 39 живописных полотен художницы из частной московской коллекции. Посмотреть ее можно будет на третьем этаже основного здания музея до 17 февраля.