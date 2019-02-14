В Воронеже прошла презентация инвестиционной карты Воронежа

Инвестиционная карта была разработана по указанию главы Воронежа Вадима Кстенина, ознакомиться с ней можно по ссылке

– Инвест-карта – это современная и интерактивная часть нашего инструментария и комплексного подхода к повышению качества взаимодействия власти и бизнеса, улучшения инвестиционного климата. Когда я ставил задачу ее разработки и наполнения, главным условием было, что она должна стать настоящим рабочим механизмом для привлечения в город инвестиций во все те сферы, в те проекты, где требуется участие предпринимательского сообщества – начиная от эффективного использования муниципальной собственности, заканчивая созданием новых парков и скверов в рамках государственно-частного партнерства и реализацией еще более масштабных планов, – отметил мэр.

14 февраля инвестиционную карту представили вниманию бизнес-сообщества, продемонстрировав её работу в режиме реального времени. О целях создания карты и о тех задачах, которые можно решить с ее помощью, рассказал первый заместитель главы города по городскому хозяйству Сергей Петрин.

– Это еще один шаг к повышению инициативности предпринимателей, поэтому очень важно, чтобы о карте узнало как можно больше людей, – подчеркнул Сергей Петрин в ходе презентации. – Облегчая доступ к информации об объектах недвижимости, направлениях, в которые можно инвестировать, мы хотим облегчить бизнесу принятие решений об участии в инвестиционных проектах.

Сама карта создана на основе картографического сервиса «Яндекс», что делает ее удобной и привычной в использовании. С помощью интерактивной панели можно сгруппировать объекты по категориям. Здесь же можно посмотреть паспорт объекта с подробной информацией. Полученные данные можно сгруппировать в таблицу и сохранить для дальнейшего анализа.

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– Мы планируем наполнять эту карту новыми данными по мере их поступления. Также по мере актуализации информации – например, при выкупе конкретного помещения или сдаче его в аренду, карта будет своевременно обновляться. И мы сегодня собрались для того, чтобы вы, предприниматели, подсказали, как сделать ее более удобной, до какой стадии доработать, чтобы она стала действительно продуктивной, – рассказала директор МКУ «Агентство управления проектами» Надежда Санина.

Уже в ходе обсуждения с предпринимателями поступили первые предложения. Одно из них – разработать мобильное приложение. Впрочем, нынешняя, браузерная версия уже сама по себе неплохо адаптирована под все виды устройств. Также поступали просьбы представить более полную информацию по ряду перспективных объектов, добавить информацию об имущественных торгах и ряд других.

Председатель совета директоров строительной компании «Инстеп», депутат облДумы Анатолий Шмыгалев отметил, что данный инструмент сегодня необходим городу, и будет востребован предпринимателями.

– Я заинтересовался лагерями, базами отдыха, но пока мне не хватает информации об истории объекта, примерной цене вопроса. Так что есть над чем поработать. А в целом инструмент нужный! – отметил Анатолий Шмыгалев.

– Никогда муниципалитет не предоставлял в одном месте такой объем информации о том, что город может предложить бизнесу. Я рад, что карту положительно оценили ее будущие пользователи – предприниматели. Естественно, ее функционал будет увеличиваться, она будет дорабатываться, в первую очередь, с учетом пожеланий бизнеса, – оценил результат работы глава Воронежа Вадим Кстенин.