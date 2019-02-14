ВТБ приобретает у НМТП 100% Новороссийского зернового терминала

ВТБ на четверть увеличил объем средств под управлением в сегменте «Привилегия»

По итогам 2018 г. портфель активов под управлением ВТБ в сегменте «Привилегия» вырос на 340 млрд руб., превысив 1,4 трлн руб. Доля банка на рынке состоятельных клиентов за прошлый год выросла до 50%, что является рекордным значением для ВТБ за все время р