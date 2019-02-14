2019-02-14T10:35:53+03:00
Экономика

ВТБ и правительство Краснодарского края договорились о развитии аэропорта Геленджик

ВТБ и правительство Краснодарского края 14 февраля 2019 года в рамках Российского инвестиционного форума подписали протокол о развитии аэропорта Геленджик
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Подписи под документом поставили президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава администрации города Геленджик Алексей Богодистов.

Документ предполагает реализацию инвестпроекта по строительству нового современного аэровокзального комплекса в городе Геленджик, который позволит улучшить транспортную доступность города и повысит качество услуг, предоставляемых пассажирам и авиакомпаниям аэропорта. Суммарные инвестиции со стороны текущих акционеров проекта составят до 4 млрд рублей на паритетной основе.

Пропускная способность нового терминала площадью порядка 9 тыс. кв.м составит более 630 тыс. пассажиров в год. В рамках проекта, кроме возведения нового здания аэропорта, также планируется построить несколько вспомогательных служебно-технических зданий, парковок для автомобилей, стоянок для такси и междугородних автобусов. Ввести в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс планируется до конца 2021 года.

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин отметил, что укрепление сотрудничества ВТБ с правительством Краснодарского края является важным шагом в сфере поддержки социально-значимых инициатив и роста экономики региона. Реализуемые совместные проекты, в частности строительство нового терминала аэропорта Геленджик и создание дополнительной аэропортовой инфраструктуры, дадут новый импульс развитию Геленджика как одного из основных черноморских курортов России.

Глава региона поблагодарил Андрея Костина за решение развивать аэропорт в Геленджике, подчеркнув, что строительство нового аэровокзального комплекса начнётся уже летом.

«Мы стремимся сделать Геленджик одним из главных лечебных курортов страны. Город принимает около 4 миллионов отдыхающих в год, но может больше. Уверен, модернизация аэровокзального комплекса положительно скажется на общем пассажиропотоке и привлечёт к нам дополнительных туристов, в том числе иностранных», – отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
ВТБ на четверть увеличил объем средств под управлением в сегменте «Привилегия»
По итогам 2018 г. портфель активов под управлением ВТБ в сегменте «Привилегия» вырос на 340 млрд руб., превысив 1,4 трлн руб. Доля банка на рынке состоятельных клиентов за прошлый год выросла до 50%, что является рекордным значением для ВТБ за все время р
Новости 24
В Воронеже из-за пожара на газовой заправке пострадал человек
Улицу Шишкова в Воронеже опять затопило фекалиями
Банк УРАЛСИБ предлагает весеннийсезонный вклад «Журавли»
В Воронежской области через 12 лет поймали похитителя велосипеда
В Воронеже Татьяна Васильева рассказала, что со здоровьем Федора Добронравова
В Ленинском районе Воронежа 26 детей проживают в неблагополучных семьях
Захар Прилепин пообщается с воронежцами
Жители засыпанного шелухой воронежского райцентра оставили послание на снегу директору маслозавода
В Воронеже маршрутчик протащил девушку по асфальту, зажав ногу дверью
В Воронежской области женщина схватила биту и разнесла машину любовницы мужа
Воронежца лишили "Мерседеса" за долги по налогам
В Воронеже пропал мужчина в шапке с надписью «Зенит»
Стал известен предварительный состав наблюдательного совета воронежской ОЭЗ
В Воронеже пропавшего слабослышащего дедушку нашли в больнице
Воронежцы могут посмотреть на гонки ездовых собак
Жителя Воронежской области, изнасиловавшего школьницу, отправили за решетку на 8 лет