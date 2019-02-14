Шеф-повар из Воронежа научил, как делать вкусные домашние сырники

- Может быть, это психологический момент, но мне всегда казалось, что самые лучшие сырники получаются на чугунных бабушкиных сковородах, которые и поднимет-то не каждый, - пожалуй, одним из главных своих секретов поделился шеф-повар Игорь Шипоров.

12 февраля в Saburov Hall кондитеры, рестораторы, деятели культуры, журналисты и блогеры приняли участие в мастер-классе по приготовлению пышных и вкусных сырников из рассыпчатого творога «Вкуснотеево».

Эти «жареные лепешки из творога», пожалуй, у каждого ассоциируются с чем-то необыкновенно родным и нежным, как объятия мамы. С чем-то по-домашнему уютным, как вечерние посиделки за столом в кругу семьи. Так почему же сегодня мы заказываем сырники в ресторане под каким-нибудь брусничным соусом? А бабушкины варенья так и продолжат стоять в кладовках?

Нет, это нужно срочно исправлять. Сейчас мы расскажем вам рецепт самого романтичного, самого семейного и самого родного русского лакомства!

.

Главный ингредиент

Первое, что нужно знать – все готовится очень и очень просто. Поверьте, сырники может сделать даже мужчина, у которого и омлет вызывает трудности. Проверено на себе. Капельку старания – и ваша любимая будет в восторге от вас. А уж на какие кулинарные чудеса с этим рецептом способны девушки! Мастер-класс показал, что к сырникам просто нельзя оставаться равнодушными.

Для начала, творог, где-то 300 граммов, необходимо протереть через сито. Только так можно насытить главный ингредиент нашего блюда кислородом. Зачем? Чтобы сырники получились максимально пышными!

.

Кстати, вы же и сами знаете, какой творог лучше покупать для домашних сырников? Конечно, «Вкуснотеево»! На воронежском предприятии процесс изготовления полностью закрыт, что защищает продукт от воздействия воздуха и света. В результате мы получаем натуральный и чистый творог.

– Технология приготовления творога достаточно кропотливая и трудоемкая. Мы используем молоко высшего сорта, контролируем качество сырья и тщательно подбираем заквасочные культуры. А они, в свою очередь, требуют особенного ухода: тут важна температура, влажность, время сквашивания и многое другое. В конечном счете именно закваска определяет ключевые показатели продукта, его положительное влияние на организм, – рассказал начальник производства компании «Молвест» Александр Митрохин.

Как из ресторана

Вернемся к нашему рецепту: творог нужно смешать с сахаром (25 граммов) и манной крупой (35 граммов). При желании можно использовать и льняную крупу, так, если верить нашему шеф-повару, вы обогатите сырники еще и долгими углеводами. Игорь Шипоров уверяет, что та же манка при готовке увеличивается в объеме, тем самым, делая сырники еще пышнее.

Что ж, пока получившаяся масса ждет своего часа, нужно взять одно яйцо и отделить белок. Для неопытных поваров, пожалуй, это самый сложный процесс. Не бойтесь испачкаться, возьмите венчик и взбейте белок в пышную стойкую пену. Как только добились нужного эффекта – все смешиваем.

.

- Сырники принято есть на завтрак – они достаточно легко усваиваются. В качестве десерта они прекрасно могут дополнить обед или ужин. Их не обязательно делать сладкими, они могут быть и солеными. Но по своей сути – это лакомство. Возможно, на постоянной основе лучше для завтрака выбирать обычный творог. Но если вы хотите себя побаловать – то сырники отличный выбор, – отметил шеф-повар Игорь Шипоров. – Творог от «Вкуснотеево» на 100% подходит для приготовления сырников. Я смотрел, что получилось в итоге на нашем мастер-классе, и могу сказать, что это тот результат, который и должен быть. Такие сырники вполне возможно подать и, например, в ресторане русской кухни.

Пора готовить сырники дома!

Начинается самое интересное: когда вы будете смешивать творожно-манную массу с белком, то наверняка заметите, что ей не хватает «устойчивости». Что ж, просто добавьте муки (30 граммов). Как только вы почувствуете, что у вас получается «пластилин» - прекращайте. Массу на время можно отправить в холод, чтобы мука тоже набухла. Мы же, например, во время мастер-класса просто сделали небольшую паузу.

Примерно через десять минут вы можете начать лепить из вашей заготовки «колбасу» и делить ее на порции. Двухсантиметровые кругляши сразу же панируем в оставшейся муке.

.

Жарить нужно на хорошо разогретой сковороде в растительном масле. Перфекционисты могут довести свои «творожные оладушки» до готовности в духовке – это придаст еще большей воздушности. Сами мы такой способ не пробовали – но и без него получилось просто превосходно!

- Я выиграла конкурс в социальной сети, и меня пригласили на мастер-класс. Было интересно поучаствовать в этом мероприятии. Мои ожидания полностью оправдались: поглядите, какие пышные сырники получились! Теперь обязательно приготовлю их дома по этому же рецепту, - делится эмоциями участница Олеся Аносова. – Вообще я часто готовлю сырники. У меня маленький ребенок, поэтому стараюсь, чтобы в доме была полезная еда. Молочная продукция от «Вкуснотеево» постоянно на нашем столе.

Здоровый завтрак – хороший старт нового дня

Кстати, почетным гостем мастер-класса стал двукратный олимпийский чемпион, единственный в истории обладатель восьми олимпийских наград в прыжках в воду, заслуженный мастер спорта России Дмитрий Саутин.

.

- У меня есть небольшой опыт готовки – помогал иногда жене. А сегодня была серьезная проверка. Приятно почувствовать себя поваром, - с улыбкой говорит Дмитрий Саутин. - Раньше на сборах нам, бывало, также готовили сырники. Конечно, нужно было соблюдать норму. Я считаю, что такой здоровый завтрак – хороший старт нового дня. Теперь обязательно нужно приготовить сырники и для своей семьи.

Двукратный олимпийский чемпион и на мастер-классе установил свой рекорд: ему удалось приготовить больше всех сырников – целых девять! Дмитрий рассказал нам, что творог важен для каждого спортсмена. И его завтрак зачастую начинается с этого молочного продукта от «Вкуснотеево». А уж если приходится спешить, например, с детьми в школу, тогда уж можно ограничиться йогуртом.

– Желаю всем, чтобы творог всегда был на столе и немного сметаны. И все будет отлично! – напутствовал Дмитрий Саутин.

.

На правах рекламы