ВТБ на четверть увеличил объем средств под управлением в сегменте «Привилегия»

ВТБ удалось достичь такого результата благодаря обновлению модели обслуживания в этом сегменте: акцент сделан на долгосрочной работе с активами клиентов и их грамотном размещении в финансовые инструменты в зависимости от склонности к риску. В результате в 2018 г. клиенты активно диверсифицировали свои портфели и вкладывали средства в инвестиционные продукты, портфель которых по направлению «Привилегия» вырос в два раза, до 200 млрд руб. Максимальные темпы роста продаж показали ПИФы - их портфель с начала года вырос в 8 раз.

Увеличился и средний размер размещенных средств на одного клиента - с 2,5 до 3 млн руб. Клиентская база в рамках «Привилегии» выросла с 430 до 478 тысяч человек.

«Мы уделяем большое внимание взвешенному размещению активов клиентов «Привилегии» в финансовые инструменты, обладающие максимальной доходностью, – отметил Павел Кудрявцев, руководитель департамента по работе с состоятельными клиентами – старший вице-президент ВТБ. – В 2019 г. мы рассчитываем нарастить портфель активов под управлением до 1,7 трлн рублей, а также увеличить число наших клиентов до более чем 500 тысяч человек. По нашим оценкам, наиболее активно будут развиваться брокерское обслуживание, доверительное управление активами и паевые инвестиционные фонды».