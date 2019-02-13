Жители Воронежа попросили спикера Гордумы спасти ДЮСШ по лыжным гонкам

Спикер воронежской городской Думы Владимир Ходырев провел прием граждан в региональной общественной приемной председателя политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Одним из центральных вопросов стало обращение Ольги Малаховой. Она попросила Владимира Ходырева сохранить специализированную детско-юношескую спортшколу олимпийского резерва № 12 по лыжным гонкам. База ДЮСШ находится на ул. Херсонской. По словам родителей, нынешний директор школы планирует перевести тренировки на «Олимпик», а освободившийся земельный участок на Херсонской использовать под непрофильные учреждения. Спикер Гордумы пообещал проверить эту информацию: он направил соответствующие запросы руководителям управления физкультуры и спорта Воронежской области и управления физкультуры и спорта города Воронежа.

Другие два вопроса касались работы центральной канализации. Так, Нина Казарцева, проживающая по улице Писарева, попросила построить КНС в районе частного сектора микрорайона ВАИ и организовать прокладку сетей центрального водоотведения по улицам. А Игорь Корнейчук рассказал о незаконном сливе канализационных отходов возле жилых домов по ул. Урывского. Воронежец попросил спикера отреагировать на ситуацию.

Кроме того, Татьяна Перегудова из микрорайона Краснолесный обратилась к Владимиру Ходыреву с просьбой помочь пострадавшим при пожаре жилого дома.

По всем вопросам жители получили необходимые консультации. Поступившие от них обращения Владимир Ходырев взял под личный контроль.