Воронежская область вошла в десятку регионов по числу участников международного теста по истории

Подведены итоги международной акции «Тест по истории Отечества», организатором которой выступили члены Общественной молодежной палаты при Государственной Думе РФ и молодежные парламенты регионов. Всего в тестировании приняли участие 748149 человек. Тестирование онлайн прошли 355702 человека, участниками стали пользователи из 37 стран мира.

В Воронежской области, где организацией акции по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова занимались депутаты регионального заксобрания и члены Молодежного парламента при Воронежской облдуме, в тесте приняли участие 18941 человек. Воронежская область оказалась на 9 месте по числу участников среди всех регионов РФ. Лидером стал Ставропольский край, где для прохождения теста зарегистрировались 31722 человек.

Тест проходил 30 ноября 2018 года и был приурочен к 25-летию принятию Конституции Российской Федерации, а также 25-летию образования Государственной Думы. Задания были разработаны в двух экземплярах: для площадок и для онлайн теста. Каждый вариант включал 40 вопросов.

Анкетирование позволило оценить уровень исторической грамотности граждан Российской Федерации и соотечественников, проживающих за рубежом, привлечь внимание к получению знаний об отечественной истории.

В Воронежской области региональными организаторами акции выступили Воронежская областная Дума и молодежный парламент региона. Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что большая часть участников акции в регионе – люди молодого возраста, а именно стимулирование молодежи к изучению истории своей страны является основной целью проекта.

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Заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Пётр Толстой направил благодарность в адрес председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова за высокий уровень проведения Международной акции «Тест по истории Отечества» в регионе.

Международная акция «Тест по истории Отчества» проводится с 2015 года в рамках федерального проекта Молодежного парламента «Каждый день горжусь Россией!».