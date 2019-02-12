В этом году за полмиллиарда капитально отремонтируют дороги на 23 улицах Воронежа

В этом году администрация Воронежа планирует провести капитальный ремонт еще 23 дорог в городе по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели выделяется около 505 миллионов рублей. Такова максимальная сумма контракта. Заказчиком торгов, которые объявили 12 февраля, стала Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства.

По словам мэра, работы стартуют, как только установится теплая и сухая погода.

– Все потенциальные подрядчики, выходящие на торги, должны быть готовы к максимально жесткой приемке работ. Ремонт дорог будет вестись под самым строгим контролем, – отметил глава Воронежа.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 февраля и будут рассмотрены 6 марта. Сам аукцион состоится 11 марта.

СПИСОК ДОРОГ, КОТОРЫЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ В ЭТОМ ГОДУ:

– проезд А-134 (подъезд к Воронежу, мимо перинатального центра ОКБ №1 до железнодорожного переезда);

– улица 20-летия ВЛКСМ;

– улица 25 Октября (от проспекта Революции до улицы Орджоникидзе);

– площадь Брусилова;

– улица Донская;

– улица Карла Маркса (от улицы Таранченко до проспекта Революции и от улицы Кольцовской до ДС «Юбилейный»);

– улица Кирова;

– улица Латненская (от улицы 9 Января до улицы 232-й Стрелковой дивизии);

– улица Лётчика Колесниченко (от улицы Моисеева до улицы Ворошилова);

– улица Ломоносова (от улицы Берёзовая Роща до улицы Дарвина);

– набережная Массалитинова;

– улица Новгородская (от улицы Хользунова до улицы 45-й Стрелковой дивизии);

– улица Орджоникидзе;

– проезд от автодороги «Остужева-Боровое» (мост через р. Усманка) до микрорайона Сомово;

– проспект Патриотов (от кольца до улицы Космонавта Комарова);

– улица Перевёрткина;

– улица Плехановская;

– улица Студенческая;

– улица Таранченко (от Университетской площади до улицы Сиреневой);

– улица Театральная;

– улица Феоктистова;

– улица Чернышевского;

– Ясный проезд (от улицы Донской до улицы Солнечной).

Дорожники также обещают ликвидировать 11 мест концентрации ДТП на улицах 45-й Стрелковой дивизии, Шишкова, Южно-Моравской, Ленинском и Московском проспектах, а также других улицах. Здесь установят ограждения, г-образные опоры с дублирующими знаками «Пешеходный переход» над проезжей частью.

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