В поселке под Воронежем в частную собственность продали улицу

Есть в поселке совхоза «Воронежский» одноименная улица. На картах есть, по документам есть, а в реальности – нет. Потому что … продана в частную собственность. С тех пор четыре участка и четыре дома с адресами «ул. Воронежская», электроподстанция и водонапорная башня отрезаны от поселка шлагбаумом.

ХОТИТЕ УЛИЦУ? ЦЕНА ВОПРОСА 855 РУБЛЕЙ

Асфальтовая дорога по улице Воронежской соединяла центральную улицу поселка и территорию молочно-товарной фермы совхоза Воронежский. После ликвидации колхоза, в 1992 году участки раздали работникам предприятия. В 2007 году с торгов местному предпринимателю Михаилу Копытину ушло аварийное кирпичное помещение бывшего кормоцеха. Вот тут-то и случилось странное.

- Вскоре после этого Копытин выкупил у администрации Новоусманского района участок муниципальной земли в качестве подъездного пути к кормоцеху, - рассказал «Комсомолке» Виктор Казанцев, житель дома №18 по улице Воронежской. – Но этот участок оказался асфальтовой дорогой общего пользования по улице Воронежской протяженностью 311 метров, на которой расположены построенные жилые дома и частные участки без строений. Всего восемь адресов. По документам участок общей площадью 1,3 га приобретен за 855 рублей.

Виктор Казанцев живет в окружении заборовФото: Ирина КАЗАНИНА

ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ

В начале улицы Воронежской появился шлагбаум. И новый хозяин наотрез запретил местным жителям ни то что ездить по дороге, но и даже ходить пешком. Исключений не было ни для школьников, спешащих коротким путем на занятия, ни для старушек, с трудом преодолевающих путь в медпункт. Люди, испокон веку пользовавшиеся доставшейся в наследство от совхоза дорогой, понятное дело, возмутились. Начали писать жалобы в сельскую администрацию, прокуратуру, правительство области…

- В 2010 году Копытин продает помещение кормоцеха с куском земли другому человеку, - продолжает Казанцев. – Новый владелец кормоцеха установил забор вплотную к моему дому, заняв часть ранее находившейся в моем пользовании территории с погребом и уличным туалетом и не оставив необходимых по закону разделительных метров.

Причем за забором оказались водопроводные сети и линия ЛЭП.

ТРИ СМЕРТИ

Вы спросите, как жители улицы проезжают и проходят к своим домам? Окольными путями. Через грунтовку, в объезд с «крюком» более 700 метров. Тут надо уточнить, что жители Воронежской – сплошь дети, старики и инвалиды.

- В феврале 2010 года моей жене стало плохо. Вызвали скорую помощь. Пока машина пробивалась через заснеженную грунтовку, было упущено драгоценное время. Жену я потерял, - рассказывает Казанцев. – Спустя пять лет история повторилась с моим сыном, участником боевых действий в Чечне. Люди, пришедшие на похороны, на руках несли гроб до кладбища. Но не окольными путями, а по старой дороге, сломав шлагбаум. У сына было много друзей, и владелец дороги не посмел противостоять им. Его бы просто убили разъяренные жители!

Таким же образом, из-за замешкавшейся в пути неотложки, потерял жену и сосед Казанцева. А однажды в начале сентября во дворе Виктора Ивановича вспыхнул сенник и дворовые постройки. Пожар хозяин тушил своими силами, пока пожарные по полям ехали на вызов. Дознаватели выяснили, что причиной ЧП стал поджог. Поджигателей до сих пор не нашли.

«А КТО ВАМ СКАЗАЛ, ЧТО ЭТО УЛИЦА?!»

Под натиском людского возмущения и многочисленных жалоб бывший глава Новоусманского района отменил свое же постановление о выделении участка в частное владение. Чиновники подали иск о расторжении сделки купли-продажи, однако проиграли процесс. Другой иск к новому владельцу кормоцеха и прилегающего к нему участка о нарушении границ межевания районная администрация выиграла. Ответчик даже исполнил решение суда о сносе самовольно установленного забора. Но… словно в насмешку сдвинул забор с другой стороны участка.

Дошли до самого губернатора. Оттуда письма опять спустили на местный уровень. Договорились до того, что чиновники прислали Казанцеву письмо о том, что данный частный участок дорогой общего пользования не является.

- То есть улицы нет, - комментирует Казанцев. – Адреса почтовые «Воронежская, 18», «Воронежская, 20» есть, а улицы Воронежской нет. По документам это частный участок за номером «Воронежская, 22»!

А так улица выглядела до продажиФото: Ирина КАЗАНИНА

«Я ПРЕДЛОЖИЛ ЧИНОВНИКАМ КУПИТЬ У МЕНЯ ПРОЕЗД»

- Я купил участок бывшей фермы в 2007 году, тогда вокруг него была санитатрно-защитная зона. По закону на ней не может быть никаких жилых домов, - рассказал нам Михаил Копытин. – Дом, в котором сейчас живет Казанцев, незаконно передан ему и не может быть переведен в раздел жилого помещения. Как и другие участки, расположенные вдоль моего участка, проданы незаконно в течение трех-пяти лет уже после 2007 года. Дороги общего пользования здесь никогда не было. Был подъезд к коровникам, телятникам, кормоцеху… Что касается подъездных путей для жителей домов, расположенных в начале улицы, то вдоль моего участка есть проезд шириной три метра, которым они могут пользоваться. Конечно, это грунтовка, но ее можно оборудовать в дорогу. Я не понимаю, почему жильцы должны решать свои проблемы за мой счет? Я предлагал администрации оформить серветут на пользование проездом, чиновники отказались. Предлагал купить у меня этот участок земли под дорогу.

- За какую цену?

- По рыночной стоимости, за 5,5 тысяч квадратный метр. Первоначально я просил четыре миллиона. Теперь цена выросла до 11 миллионов.

… В снежные дни Виктор Казанцев заводит старенький гусеничный тракторок, доставшийся со времен работы в совхозе, заправляет соляркой и расчищает соседям зимнюю дорогу к домам через поля. Потом по просьбе главы поселка отправляется «пробивать» подъездные пути к медпункту, почте, школе…

- Не могу бросить соседей в беде, - признается Казанцев. – Один сосед сына-инвалида каждый день возит к врачу. А там – детишек орава. Как им выбираться? Да и сам я, похоронив жену и сына, стал инвалидом, Постоянно нуждаюсь во врачах, скорая у меня частый гость.

В качестве альтернативы потерпевшая фиаско в борьбе с частником местная администрация обещает жителям улицы Воронежской построить объезд на месте нынешней грунтовки. Но уж слишком призрачными представляются людям эти перспективы…

КОММЕНТАРИЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

«Построим новую дорогу»

- По просьбам жителей улицы Воронежская поселка совхоза Воронежский администрация приняла решение организовать альтернативный подъезд к домам и земельным участкам, - ответили «Комсомолке» в администрации Новоусманского района Воронежской области. – Сейчас идет работа по оформлению документов для строительства дороги.