2019-02-11T10:13:54+03:00
Экономика

ВТБ стал лидером на рынке кредитования автомобилей с пробегом

ВТБ стал абсолютным лидером на рынке кредитования подержанных автомобилей по итогам 2018 года: в прошлом году банк оформил более 30,4 тысячи кредитов на сумму, превышающую 16,3 млрд рублей
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Это также является рекордным показателем за все время работы ВТБ по кредитованию автомобилей с пробегом. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Объем выдачи в рамках данного сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился в 1,7 раза. По результатам 2018 года доля подержанных автомобилей в общем объеме автокредитования ВТБ достигла 19%.

Самыми популярными марками у клиентов в 2018 году стали Kia, Toyota, Hyundai, Nissan и Volkswagen. Средняя стоимость автомобиля, приобретаемого в кредит, составила 800 тысяч рублей, средняя сумма кредита – 535 тысяч. Регионами-лидерами по количеству подаваемых заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа и Челябинск.

«Нам удалось стать абсолютным лидером на рынке кредитования автомобилей с пробегом благодаря выгодным ставкам и широкой линейке дополнительных опций. ВТБ обеспечивает качественный и быстрый сервис при приобретении подержанного автомобиля, поэтому со стороны клиентов мы отмечаем высокий спрос на кредитование этого сегмента», – прокомментировал Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж и партнерских программ департамента автобизнеса – вице-президент ВТБ.

Программы ВТБ по кредитованию подержанных автомобилей дают возможность приобретения транспортного средства как в автосалоне, так и у физических лиц. Условия действуют на всей территории России и распространяются на автомобили иностранного и отечественного производства. Кредит до 5 млн рублей может быть выдан на срок до 5 лет с возможностью оформления без первоначального взноса, по двум документам и без подтверждения дохода и занятости. Дополнительные опции ВТБ для покупателей автомобилей с пробегом включают бесплатную проверку транспортного средства на предмет обременений, участия в ДТП, угоне.

Подать заявку на оформление кредита, произвести предварительный расчет и подробно ознакомиться с условиями программы можно на сайте банка, а также в автосалонах-партнерах ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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