2019-02-11T10:45:54+03:00
Общество

Воронежских мальчишек и девчонок приглашают принять участие в конкурсе «Алмазные грани»

Юные таланты могут проявить себя в пяти различных номинациях
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Порядка 1800 работ из 61 региона России, а также из Казахстана, Белоруссии и Индии поступило в прошлом году на Всероссийский фестиваль-конкурс юных дарований «Алмазные грани». В грандиозном гала-концерте приняли участие более 90 талантливых мальчишек и девчонок. И вот вновь приходит время счастливых историй!

Благотворительный фонд Уральской горно-металлургической компании «Дети России», традиционно выступающей организатором конкурса, за 19 лет помог десятками тысяч ребят раскрыть свои таланты и показать себя на всю страну. Юбилейное творческое состязание пройдет по пяти номинациям: литература, живопись, эстрадный вокал, хореография и жестовое пение для глухих и слабослышащих детей.

Жестовое пение в прошлом году было впервые представлено на фестивале: тогда коллектив «Жемчужина» из Пермского края, тронул сердце каждого зрителя. Оказалось, что «голос» жестов может рассказать даже больше, чем привычные слова.

Благодаря «Алмазным граням», работа 10-летней художницы Александры Мороз из Крыма «Помогаем бездомным животным» стала известна на всю страну. И это лишь один пример из десятков подобных.

Ксения Адамянец - лауреат конкурса в литературной номинации в 2015 году

Ксения Адамянец - лауреат конкурса в литературной номинации в 2015 году

- Каждый год в нашем конкурсе принимают участие тысячи ребят. Надеемся, что и в этот раз нас порадуют огромным количеством работ со всей России. Ребятам заданы темы для творчества, которые подталкивают к созданию ярких картин и рассказов. Мы даем большой простор для детской фантазии, - поясняет пресс-секретарь благотворительного фонда «Дети России» Елена Дуреко. – Конкурс «Алмазные грани» - это высокий уровень, великолепная сцена и, конечно, обратная связь и поддержка членов жюри.

В этом году организаторы сформулировали две конкурсные темы. Первая – «Мой сценарий счастья». Ребятам предлагают в любом творческом воплощении рассказать о самых добрых и прекрасных моментах, которые делают их жизнь счастливой. Вторая тема – «Первый день 3000 года». До чего дойдет научно-технический прогресс к следующему тысячелетию? Ответить на этот вопрос, смогут, пожалуй, только талантливые участники.

Прием работ ведется до 15 апреля по почтовому штемпелю и до 25 апреля в офисе благотворительного фонда, который был основан в 1999 году по инициативе генерального директора УГМК Андрея Козицына.

Итоги же будут подведены до 24 мая. С условиями конкурса и требованиями к оформлению необходимо ознакомится в Положении.

Церемония награждения всероссийского фестиваля-конкурса «Алмазные грани» пройдет 27 сентября в екатеринбургском ККТ «Космос». В этот же день состоится праздничный концерт, который будет приурочен ко дню рождения Фонда.

Напомним , что в Воронежской области УГМК с 2012 года реализует проект по освоению медно-никелевых месторождений.

Положение XX Всероссийского Открытого Фестиваля - Конкурса «Алмазные грани»

ИСТОЧНИК KP.RU

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