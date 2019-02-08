Руководители региона поздравили воронежцев с Днем российской науки

Уважаемые воронежцы!

Уважаемые ученые!

Поздравляем вас с Днем российской науки!

Воронежская область на протяжении многих лет остается одним из крупных интеллектуальных центров страны, прославленных видными учеными и научными школами. Приумножение этого потенциала сегодня, в век новаций и технологий, является наиболее перспективной стратегией развития экономики и главным условием роста репутации региона.

Поэтому органы власти области видят в научном сообществе непременного партнера в реализации всех перспективных проектов и преобразований. Своей важной задачей мы считаем всестороннюю поддержку образования, талантливых ученых, исследовательских центров, а также укрепление взаимосвязи научной мысли с производственной сферой.

Уважаемые воронежские ученые!

Благодарим вас за результаты высокоинтеллектуального труда и верность своему призванию! Желаем вам крепкого здоровья, энергии, вдохновения, успешных исследований и открытий на пользу обществу!