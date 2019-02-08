2019-02-08T14:08:36+03:00
Экономика

ВТБ запускает новый промо-вклад c повышенной доходностью

С 7 февраля ВТБ предлагает своим клиентам новый промо-вклад «Время роста» с доходностью до 8%. Предложение доступно как для клиентов, имеющих сбережения в банке, так и для новых вкладчиков
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Открыть промо-вклад «Время роста» можно до 30 апреля 2019 года включительно, обратившись в любой офис ВТБ, а также самостоятельно в мобильном и интернет-банке. Минимальная сумма по вкладу составляет 30 тысяч рублей. Начисленные проценты выплачиваются на мастер-счет или капитализируются (остаются на вкладе) по выбору вкладчика. Вклад можно открыть в рублях на срок 180, 380 и 1080 дней. Пополнение и снятие не предусмотрены. Размещенные на счете средства (до 1,4 млн руб.) застрахованы АСВ.

«Сезонные предложения традиционно вызывают повышенный спрос у клиентов. Новый промо-вклад «Время роста» совмещает условия высокой доходности и надежности размещения денежных средств. Поэтому я уверена, что он заинтересует как новых, так и действующих клиентов ВТБ», - отмечает Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.

Более подробная информация об условиях вкладов доступна на сайте ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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