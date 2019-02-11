По Вырыпаеву и без мата: Воронежский драмтеатр поставил «Солнечную линию»

Мужчины с Марса, женщины - с Венеры. Поэтому они не могут договориться друг с другом. Только любовь помогает преодолеть эту непохожесть разных особей Хомо сапиенс. Если она, конечно, присутствует. У героев пьесы Ивана Вырыпаева «Солнечная линия» она все-таки есть, именно чувства заставляют их спорить с десяти вечера до пяти утра, чтобы, наконец, устранить разногласия и перейти эту линию навстречу друг другу.

Грустную, ироничную, но заканчивающуюся хэппи-эндом историю об эгоизме и нежелании уступать воронежцы слышали в драмтеатре на читках проекта СИТО еще три года назад. Теперь ее воплотили в полноценный спектакль на малой сцене. Здесь не так много зрителей, да и тех искусственно сократили до одной трибуны - чтобы сохранить камерность «разборок» героев, ведь они на кухне, а не на вокзале. Чтобы были видны все гримасы, которые выдают боль и недолюбленность Барбары и Вернера.

Их имена, впрочем, можно легко поменять на Варвару и Виктора, к примеру, потому что очень многие узнают собственные пассажи домашних скандалов по выяснению отношений. С теми же ехидными интонациями и крепким словцом. Режиссеру Никите Раку, кстати, удалось найти прием сохранения нецензурных выражений, не нарушая закон о запрете мата на сцене. Актеры Алевтина Чернявская и Евгений Баханов, произнося монологи, сами «запикивают» неудобную лексику. В итоге интонация сохраняется (слова ведь из песни не выкинешь, а то другая песня получится), а законы соблюдены.

В спектакле очень минималистичная и при этом эффектная сценография. Только лучи света (та самая солнечная линия, как символ преодоления) да цифровое табло с «вечными» 5.00 утра. В этой клетке из солнечных лучей время будто остановилось: герои ругаются «по кругу», как на заевшей пластинке - об одном, просто разными словами. И только когда, наконец, прорывают линию, на часах появляется новая минутка - 5.01.

- Иван Вырыпаев - замечательный автор, это один из моих любимых драматургов, мне нравится его юмор и то, что он постоянно предлагает какой-то интересный новый язык, новый способ существования для актеров, драматургия Вырыпаева постоянно требует изобретать новый вид театра, - отметил режиссер Никита Рак. - На первый взгляд «Солнечная линия» кажется просто бытовой пьесой, но за счет поэзии текста автора история из частной становится общей, в ней появляется притчевость, иносказательность. Проблемы семьи, выяснения отношений касаются каждого. Нам важно, чтобы каждый зритель, посмотрев спектакль, мог ответить на свои вопросы.

Режиссер считает, что спектакль будет носить терапевтический эффект: одним парам поможет не допустить до конфликтов, другим - посмотреть как бы со стороны на себя и преодолеть разногласия, чтобы не потерять любовь.

Что ж, отношения мужчин и женщин - извечная тема в искусстве. Хотя и средство от домашних скандалов давно придумано. Если бы им пользовались, не было бы, конечно, ни пьесы, ни спектакля. Но и разборок бы не было. В детстве же учат: мальчики должны девочкам уступать. Умные мальчики уступают, даже если девочки неправы…

- Я всегда за женщин, - хитро улыбнулся режиссер в конце нашего разговора о спектакле.